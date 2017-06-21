И рассчитывают на хороший урожай.

В Тюменской области завершилась посевная кампания. В целом под зерновые, овощные и кормовые культуры отдана площадь в 1 миллион 70 тысяч гектаров. Яровые разместились на 845 тысячах гектаров.

Так, под яровую пшеницу отвели 410 тысяч гектаров. В конце лета аграрии рассчитывают собрать с них 750-800 тысяч тонн зерна. Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте АПК Тюменской области, этот объем гарантирует полную продовольственную безопасность региона, также будет возможность реализации пшеницы на внешнем рынке.

Кормовые культуры заняли 305 тысяч гектаров, в частности, под кукурузу отдано 20 тысяч. Овощи посажены на площади в 1,5 тысячи гектаров, картофель - в 8,8 тысячи.