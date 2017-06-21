В том числе к Амурскому ГПЗ.

Предприниматели Тюменской области познакомились с инвестпроектами Приамурья. Встреча бизнесменов двух регионов состоялась в рамках круглого стола в Благовещенске.

По словам зампредседателя правительства Амурской области Андрея Донца, тюменцы имеют большой опыт участия в масштабных проектах нефтегазовой промышленности таких компаний, как "Газпром", "СИБУР" и "Роснефть". Предприятия Приамурья только начинают интегрироваться в этот процесс. Так, в регионе реализуются проекты строительства магистрального газопровода "Сила Сибири" и Амурского газоперерабатывающего завода. Заказчиком и инвестором последнего является "Газпром переработка Благовещенск".

Руководители Амурской области также представили инвестиционные возможности региона, рассказав о преимуществах создания предприятий на территориях опережающего развития.

Директор департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области Леонид Остроумов, в свою очередь, сообщил о механизмах комплексной поддержки тюменского бизнеса. Помощь включает не только различные налоговые льготы, но и административное сопровождение перспективных проектов, инвестзаймы и другие мероприятия, сообщили "Уралинформбюро" в региональном центре информационных технологий.

На сегодняшний день в реестре Тюменской области насчитывается более 490 проектов с объемом инвестиций свыше 1,6 триллиона рублей. Они предусматривают создание 43 тысяч рабочих мест. Одна из точек роста - Тобольская промышленная площадка СИБУРа, включающая строящийся завод "ЗапСибНефтехим".

"Круглый стол – это отличная площадка для дискуссий и для того, чтобы мы сделали шаги навстречу друг другу. Мы предложили, и амурские компании поддержали нас - составить перечень потенциальных возможностей – что интересно нам, чего не хватает, что можно организовать. Это позволит комплексно оценить возможности предприятий Амурской области для выстраивания партнерских отношений", – отметил директор по материально-техническому обеспечению проектного офиса "Строительство Амурского ГПЗ" НИПИГАЗа Алексей Собина.