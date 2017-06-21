На Верхнетагильской ГРЭС запустили новый энергоблокСегодня в 15:35
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И поделились инвестпланами.
21 июня 2017 года на Верхнетагильской ГРЭС запустили парогазовую установку мощностью 420 МВт (ПГУ-420). Ввод нового энергоблока в эксплуатацию позволит повысить экономические и экологические показатели, а также надежность работы станции.
Символическую кнопку нажали глава Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук. Также в церемонии приняли участие генеральный директор "Интер РАО - Инжениринг" Юрий Шаров, генеральный директор "Интер РАО - УЭГ" Тимур Липатов и директор Верхнетагильской ГРЭС Андрей Левитов.
Затем министр промышленности Свердловской области Сергей Пересторонин и глава "Интер РАО - УЭГ", в присутствии Е.Куйвашева и Б.Ковальчука. подписали первый в регионе специальный инвестиционный контракт.
Согласно документу, инвестор обязуется развивать Верхнетагильскую ГРЭС, внедрять новейшие технологии и улучшать экологическую ситуацию. Областное правительство, в свою очередь, гарантирует инвестору налоговые льготы на пятилетний срок действия контракта.
"Сейчас начинается очень важный - эксплуатационный этап. С пуском блока станция выйдет на проектную мощность. Объем произведенной продукции к 2022 году увеличится в денежном выражении в 1,8 раза и составит 6,8 миллиарда рублей. Продолжится реализация серьезной экологической программы. Именно поэтому мы приняли решение о придании этому инвестиционному проекту статуса приоритетного, что позволит компании работать в режиме налогового благоприятствования", – отметил Е.Куйвашев.
Новый энергоблок заменит изношенное угольное оборудование первых четырех очередей станции, выведенное из эксплуатации в 2016 - начале 2017 года. Основное оборудование ПГУ-420 включает газовую турбину и генератор Siemens, паровую турбину с генератором производства "Силовых машин" и котел-утилизатор трех давлений от российского "ИК ЗИОМАР". Благодаря усилиям инжениринговых компаний, поставщиков оборудования и персонала Верхнетагильской ГРЭС энергоблок получил дополнительные 27 мегаватт мощности к проектным 420.
В проект было инвестировано более 22 миллиардов рублей из средств АО "Интер РАО – Электрогенерация". Строительство велось с марта 2013 года.
Верхнетагильская ГРЭС - один из основных поставщиков электроэнергии в Свердловской области. В прошлом году станция отметила 60-летие. ГРЭС ежегодно вырабатывает около 7 миллиардов киловатт-часов и снабжает теплом Верхний Тагил.
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