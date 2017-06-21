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Свердловский депутат "ставит" на компфондыСегодня в 19:11

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Бюджет не может защитить дольщиков.

Президент Владимир Путин на заседании правительства 22 июня обсудит пакет мер по защите прав дольщиков. Пока федеральные министры вместе с главой государства готовятся найти ответ на больной для десятков тысяч россиян вопрос, "Уралинформбюро" решило задать его экс-министру строительства Свердловской области, ныне депутату Госдумы РФ Сергею Бидонько.

"На сегодняшний день этот вопрос обсуждается на самом высоком уровне. Бюджет, к сожалению, не может выделять деньги на такие объекты, поэтому у строителей, строящих жилье по долевым схемам, остается два реальных инструмента защиты интересов дольщиков: страхование рисков или компенсационный фонд, - отметил парламентарий. - Правительство уже внесло в Госдуму законопроект о создании таких фондов, куда все застройщики должны будут в обязательном порядке перечислять часть своих средств. Из этих денег и будут компенсироваться потери дольщиков в случае той или иной форс-мажорной ситуации.

Конечно, обсуждаются и другие варианты защиты прав дольщиков. Например, продавать только готовые квартиры. Но сегодня в России банковские кредиты из-за высоких процентов недоступны строительным компаниям. Поэтому большинство домов строится с привлечением средств граждан. Стройиндустрия не может отказаться от долевки, иначе мы получим падение объемов и рост цен на жилье. Что до объектов, которые уже начали строиться и были заморожены — тут каждый регион должен искать пути их достройки. Один из таких путей — когда правительство региона помогает ответственным застройщикам получить землеотвод на льготных условиях, а застройщик в обмен берет замороженный долевой объект и достраивает его за свой счет".

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