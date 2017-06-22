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Рационализаторы сэкономят ММК более 600 миллионовСегодня в 10:23

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В 2017 году.

За январь-май 2017 года экономический эффект от внедрения рацпредложений на ММК составил 214,5 миллиона рублей. Это на 20% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Ожидается, что до конца 2017 года экономический эффект превысит 600 миллионов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК", за 2016 год эксперты комбината рассмотрели 6 172 новаторских предложения, признав половину из них рационализаторскими. Внедрено было 2 500 инноваций, экономический эффект составил 584,5 миллиона рублей (+24,6%).

Руководство ПАО "ММК" рассматривает сферу изобретательства как основу развития персонала и конкурентных преимуществ предприятия. Ежегодно организуются конкурсы "Лучшее рацпредложение" и "Лучший рационализатор". Для привлечения активных работников было разработано мобильное приложение для платформ Android и iOS по сбору идей "Эволюция" - инновационный ИТ-проект, впервые внедренный на металлургических предприятиях России

Разработки сотрудников ММК не раз получали высокие награды. На недавнем Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий "Архимед" ММК был отмечен золотыми медалями за разработку оригинального товарного знака "MAGSTRONG". Кроме того, комбинат стал обладателем диплома и "Кубка региона" за активную работу по развитию изобретательства и рационализации.

Следует отметить, что 23 июня в Магнитогорске на площади перед зданием заводоуправления комбината второй год подряд пройдет промоакция "Свежая идея". Ее цель - привлечь к рацдеятельности большее число людей.

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