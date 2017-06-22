Рационализаторы сэкономят ММК более 600 миллионовСегодня в 10:23
- Текст
В 2017 году.
За январь-май 2017 года экономический эффект от внедрения рацпредложений на ММК составил 214,5 миллиона рублей. Это на 20% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Ожидается, что до конца 2017 года экономический эффект превысит 600 миллионов.
Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК", за 2016 год эксперты комбината рассмотрели 6 172 новаторских предложения, признав половину из них рационализаторскими. Внедрено было 2 500 инноваций, экономический эффект составил 584,5 миллиона рублей (+24,6%).
Руководство ПАО "ММК" рассматривает сферу изобретательства как основу развития персонала и конкурентных преимуществ предприятия. Ежегодно организуются конкурсы "Лучшее рацпредложение" и "Лучший рационализатор". Для привлечения активных работников было разработано мобильное приложение для платформ Android и iOS по сбору идей "Эволюция" - инновационный ИТ-проект, впервые внедренный на металлургических предприятиях России
Разработки сотрудников ММК не раз получали высокие награды. На недавнем Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий "Архимед" ММК был отмечен золотыми медалями за разработку оригинального товарного знака "MAGSTRONG". Кроме того, комбинат стал обладателем диплома и "Кубка региона" за активную работу по развитию изобретательства и рационализации.
Следует отметить, что 23 июня в Магнитогорске на площади перед зданием заводоуправления комбината второй год подряд пройдет промоакция "Свежая идея". Ее цель - привлечь к рацдеятельности большее число людей.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 12:42
Тушин стал ответственным за выборы губернатора в Екатеринбурге
По распоряжению Якоба.Сегодня в 12:23
Необходимые лекарства не по карману 20% россиян
Во всем винят монетизацию льгот.Сегодня в 12:21
Екатеринбургский Академический ждет концерт в тапочках
В честь Дня молодежи.Сегодня в 12:20
В Тюменской области молодой водитель погубил своего 17-летнего пассажира
Накануне выпускного вечера.Сегодня в 12:11
Отмененные в Челябинске автобусы вернут в течение двух недель
Максимум.Сегодня в 12:09
В Челябинске экс-глава отдела полиции сел на 3 года за взятки
Он "крышевал" игорный зал.Сегодня в 11:59
Спасатели пугают свердловчан жарой и пожарами
И призывают не ходить в лес.Сегодня в 11:46
"Поезд здоровья" доставит 580 юных свердловчан в Анапу
Детям выделили новые вагоны.Сегодня в 11:38
Внезапно возникший на дороге тюменец погиб под колесами иномарки
Он был пьян.Сегодня в 11:22
Копейчанин зарезал 17-летнего школьника
Его задержали.Сегодня в 11:17
Россияне уверены в мощи современной армии
И даже думать не хотят о возможной войне.Сегодня в 10:48
В Екатеринбурге две иномарки после ДТП вылетели на тротуар
И снесли знак.Сегодня в 10:40
Грипп во время беременности повышает риск аутизма у ребенка
В два раза.Сегодня в 10:35
В Перми иномарка протаранила мотоцикл - двое погибших
Еще двое пострадали.Сегодня в 10:28
Против России готовят "олимпийские" санкции
В преддверии Игр в Пхёнчхане.
Главные новости
- Сегодня в 12:11Отмененные в Челябинске автобусы вернут в течение двух недель
- Сегодня в 09:18Мэрия Екатеринбурга заплатит за День города 27 миллионов рублей
- 21 июня в 22:26Российские футболисты замучили Роналду
- 21 июня в 19:05Нахлебавшись Ишима
- 21 июня в 17:27Зеленый автобус самоубийства
Аналитика
Нахлебавшись Ишима
Пейзаж после наводнения.
Зеленый автобус самоубийства
Обещан Екатеринбургу.
Водная концессия - 20 миллиардов на пропой?
В Нижнем Тагиле.