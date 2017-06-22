×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Ценам прописали госрегулированиеСегодня в 16:21

  • Текст

Коммунисты ищут поддержки.

Ввести госрегулирование цен на продукты и распределение прибыли между их производителями и продавцами предлагают депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым. Соответствующий законопроект внесен ими в Госдуму, передает "Уралинформбюро".

На правительственном уровне необходимо регламентировать предельные размеры торговых надбавок на отдельные виды сельскохозяйственной продукции и продовольствия, включая товары первой необходимости, для перепродавцов, считают парламентарии. Исключение следует сделать для сельскохозяйственных потребительских кооперативов, осуществляющих торгово-закупочную деятельность, и организаций потребительской кооперации.

Согласно законопроекту, потолок надбавок для производителей первичного сырья (зерно, молоко, овощи и так далее) должен составлять 45% от себестоимости; для переработчиков - 15% от отпускной цены производителя сырья. Организации оптовой торговли смогут оставить себе 10% от отпускной цены производи­теля продовольствия; розничная торговли (включая рынки) и общепит - 15% от отпускной цены производителя или оптовой цены.

Тоит отметить, что на сегодня львиную долю прибыли присваивает торговля, а производителю перепадает всего лишь 6-8% от конечной цены продукта.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Нахлебавшись Ишима

Нахлебавшись Ишима

Пейзаж после наводнения.

Зеленый автобус самоубийства

Зеленый автобус самоубийства

Обещан Екатеринбургу.

Водная концессия - 20 миллиардов на пропой?

Водная концессия - 20 миллиардов на пропой?

В Нижнем Тагиле.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×