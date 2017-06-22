Ценам прописали госрегулированиеСегодня в 16:21
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Коммунисты ищут поддержки.
Ввести госрегулирование цен на продукты и распределение прибыли между их производителями и продавцами предлагают депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым. Соответствующий законопроект внесен ими в Госдуму, передает "Уралинформбюро".
На правительственном уровне необходимо регламентировать предельные размеры торговых надбавок на отдельные виды сельскохозяйственной продукции и продовольствия, включая товары первой необходимости, для перепродавцов, считают парламентарии. Исключение следует сделать для сельскохозяйственных потребительских кооперативов, осуществляющих торгово-закупочную деятельность, и организаций потребительской кооперации.
Согласно законопроекту, потолок надбавок для производителей первичного сырья (зерно, молоко, овощи и так далее) должен составлять 45% от себестоимости; для переработчиков - 15% от отпускной цены производителя сырья. Организации оптовой торговли смогут оставить себе 10% от отпускной цены производителя продовольствия; розничная торговли (включая рынки) и общепит - 15% от отпускной цены производителя или оптовой цены.
Тоит отметить, что на сегодня львиную долю прибыли присваивает торговля, а производителю перепадает всего лишь 6-8% от конечной цены продукта.
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