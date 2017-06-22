Снижая налоги для IT-компаний.

Тюменские компании, работающие в сфере информационных технологий, получили новые налоговые преференции.

22 июня депутаты региональной думы большинством голосов поддержали законопроект, внесенный на рассмотрение правительством области. Согласно документу, ставка налога на прибыль для IT-компаний снижается с 17 до 14%, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе главы региона.

Льготное налогообложение дует действовать до 2019 года.

"Для создания эффективной "цифровой" экономики Тюменской области нужно позаботиться о создании условий для специалистов, которые работают над достижением этой глобальной задачи. Мы готовы создать особую комфортную среду для активной деятельности талантливых, компетентных, ярко мыслящих людей", - пояснил губернатор региона Владимир Якушев.

Он добавил, что весомым шагом для развития малого бизнеса в Тюменской области стало добавление новых видов деятельности по упрощенной системе налогообложения, при которой ставка равняется нулю. Теперь их в регионе - 48.

"Мы пошли на эти решения после обсуждения с предпринимательским сообществом", - заключил В.Якушев.