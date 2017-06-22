В "битве" за площадку завода.

Конкурс на лучший проект реновации площадки Завода имени Воровского (ЗИВ) выиграла екатеринбургская компания "АСПА". Приз победителю составит 3 миллиона рублей. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГК PRINZIP, которая собирается возвести на этом участке новый жилой микрорайон.

Площадка, на которой в обозримом будущем появятся жилые дома, расположена по адресу улица Цвиллинга, 7, в границах улиц Машинная – Фурманова – Цвиллинга, примерно в километре от входа в ЦПКиО имени Маяковского. В марте 2017 года руководство завода вместе с девелопером выставили заброшенную площадку на конкурс проектов реновации. Однако не исключено, что в перспективе под застройку попадет вся территория завода — который и при таком раскладе продолжит существование как юридическое лицо, переехав на другое место.

Всего на участие в конкурсе поступило более 20 заявок от архитектурных бюро России, Франции, Голландии. К разработке проектов реновации были приглашены российские и иностранные компании с опытом работы в проектировании жилых комплексов и многофункциональных центров. В финал прошли восемь компаний: две из Франции, одна из Голландии, пять из России. Екатеринбург среди конкурсантов представляли архитектурные бюро "Гордеев-Демидов", "АСПА" и "ОСА".

Судьбу конкурса решало жюри, в состав которого вошли директор ГК PRINZIP Геннадий Черных, заслуженный архитектор России Александр Стариков, начальник городского департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Андрей Молоков и глава градсовета Екатеринбурга Михаил Вяткин.

Так будет выглядеть будущий микрорайон со стороны улицы Машинной. Фото: пресс-служба ГК PRINZIP.

Среди сильных сторон проекта победителя жюри отметило удобные дворовые пространства, грамотно простроенную инсоляцию квартир, сбалансированную этажность будущих домов бизнес и комфорт-класса (от 9 до 32 этажей), наличие в каждом дворе подземного паркинга. Проект предусматривает продление улицы Фрунзе и обустройство пешеходного бульвара с мостом к ЦПКиО — он пройдет через улицу Машинную.

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