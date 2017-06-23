Но пить "беленькую" безопасно.

Две из трех бутылок спиртного в России не соответствуют ГОСТам, указанным на этикетках. Такие данные приводятся в проекте итогового доклада Росалкогольрегулирования (РАР) по результатам деятельности в прошлом году, сообщает "Уралинформбюро".

За 2016 год три экспертных центра РАР проверили 981 образец алкогольной и спиртосодержащей продукции на соответствие государственным общероссийским стандартам. 638 проб (65%) показали отрицательный результат.

При этом, по данным Роспотребнадзора, в целом алкогольная продукция в РФ является стабильно качественной - она безопасна и соответствует нормативам.

В прошлом году санврачи исследовали 11 300 проб алкогольной продукции, в том числе 1 600 - импортного производства, на соответствие техрегламентам, которые обязывают производителей выпускать на рынок безопасную продукцию и с информацией на этикетке, не вводящей потребителей в заблуждение. Проверку не прошли 416 проб (3,6%), среди которых 79 "заграничных" (4,8%).