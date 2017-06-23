×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"ГОСТовская" водка попадается в одной бутылке из трехСегодня в 11:41

  • Текст

Но пить "беленькую" безопасно.

Две из трех бутылок спиртного в России не соответствуют ГОСТам, указанным на этикетках. Такие данные приводятся в проекте итогового доклада Росалкогольрегулирования (РАР) по результатам деятельности в прошлом году, сообщает "Уралинформбюро".

За 2016 год три экспертных центра РАР проверили 981 образец алкогольной и спиртосодержащей продукции на соответствие государственным общероссийским стандартам. 638 проб (65%) показали отрицательный результат.

При этом, по данным Роспотребнадзора, в целом алкогольная продукция в РФ является стабильно качественной - она безопасна и соответствует нормативам.

В прошлом году санврачи исследовали 11 300 проб алкогольной продукции, в том числе 1 600 - импортного производства, на соответствие техрегламентам, которые обязывают производителей выпускать на рынок безопасную продукцию и с информацией на этикетке, не вводящей потребителей в заблуждение. Проверку не прошли 416 проб (3,6%), среди которых 79 "заграничных" (4,8%).

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Под градусом»

Главные новости

Аналитика

Интересы Ротенбергов довели Бабушкину и Власова до полпреда

Интересы Ротенбергов довели Бабушкину и Власова до полпреда

Асбест бурлит!

Нахлебавшись Ишима

Нахлебавшись Ишима

Пейзаж после наводнения.

Зеленый автобус самоубийства

Зеленый автобус самоубийства

Обещан Екатеринбургу.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×