×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Екатеринбургский бизнес-класс попал в Топ-5Сегодня в 10:44

  • Текст

Но продается плохо.

Екатеринбург вошел в первую пятерку городов России с наибольшей долей дорогостоящего (свыше 10 миллионов рублей за квартиру) жилья в новостройках. Соответствующий рейтинг городов и регионов России составлен агентством ЦИАН.

По данным экспертов, в уральской столице доля дорогостоящего жилья составляет 3% от общего числа квартир на первичном рынке. Впрочем, аналитики Уральской палаты недвижимости (УПН) в беседе с "Уралинформбюро" предположили, что эта цифра завышена.

"Рынок жилья в Екатеринбурге более разнообразен, чем в других региональных центрах России, и качественный разброс тоже широкий, хотя и уже, чем в Москве и Санкт-Петербурге, — отметил аналитик УПН Михаил Хорьков. — Но пока такие проекты единичны и рассчитаны на внутренний спрос".

Большая часть квартир стоимостью свыше 10 миллионов рублей расположена в центре. Самая дорогая 4-х комнатная квартира - стоимостью 36,5 миллионов рублей - продается в новостройке на улице Гоголя. Среди других адресов новостроек, отличившихся высокими ценами на сдаваемые квартиры (от 3 до 5 комнат) — улицы Шевченко, Сакко и Ванцетти, Гражданская. Фурманова, Розы Люксембург, Ткачей, Челюскинцев, Куйбышева, Шевелева и Академика Постовского. Но встречаются и "однушки" ценой свыше 10 миллионов рублей - например, в строящемся жилом комплексе на улице Розы Люксембург.

По мнению аналитиков УПН, такие новостройки возводятся "в рынок", то есть с прицелом на будущее, исходя из ожиданий конкретного девелопера. Тем не менее именно в Екатеринбурге в этом сегменте самая большая доля нереализованных квартир, причем практически все они продаются только в готовом виде. На стадии строительства реализуются единицы.

Стоит добавить, что в Топ-5 рейтинга ЦИАН также попали Москва (16,42%), Санкт-Петербург (5,5%), Московская область (3.6%) и Нижний Новгород (3%).

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Интересы Ротенбергов довели Бабушкину и Власова до полпреда

Интересы Ротенбергов довели Бабушкину и Власова до полпреда

Асбест бурлит!

Нахлебавшись Ишима

Нахлебавшись Ишима

Пейзаж после наводнения.

Зеленый автобус самоубийства

Зеленый автобус самоубийства

Обещан Екатеринбургу.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×