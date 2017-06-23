Екатеринбургский бизнес-класс попал в Топ-5Сегодня в 10:44
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Но продается плохо.
Екатеринбург вошел в первую пятерку городов России с наибольшей долей дорогостоящего (свыше 10 миллионов рублей за квартиру) жилья в новостройках. Соответствующий рейтинг городов и регионов России составлен агентством ЦИАН.
По данным экспертов, в уральской столице доля дорогостоящего жилья составляет 3% от общего числа квартир на первичном рынке. Впрочем, аналитики Уральской палаты недвижимости (УПН) в беседе с "Уралинформбюро" предположили, что эта цифра завышена.
"Рынок жилья в Екатеринбурге более разнообразен, чем в других региональных центрах России, и качественный разброс тоже широкий, хотя и уже, чем в Москве и Санкт-Петербурге, — отметил аналитик УПН Михаил Хорьков. — Но пока такие проекты единичны и рассчитаны на внутренний спрос".
Большая часть квартир стоимостью свыше 10 миллионов рублей расположена в центре. Самая дорогая 4-х комнатная квартира - стоимостью 36,5 миллионов рублей - продается в новостройке на улице Гоголя. Среди других адресов новостроек, отличившихся высокими ценами на сдаваемые квартиры (от 3 до 5 комнат) — улицы Шевченко, Сакко и Ванцетти, Гражданская. Фурманова, Розы Люксембург, Ткачей, Челюскинцев, Куйбышева, Шевелева и Академика Постовского. Но встречаются и "однушки" ценой свыше 10 миллионов рублей - например, в строящемся жилом комплексе на улице Розы Люксембург.
По мнению аналитиков УПН, такие новостройки возводятся "в рынок", то есть с прицелом на будущее, исходя из ожиданий конкретного девелопера. Тем не менее именно в Екатеринбурге в этом сегменте самая большая доля нереализованных квартир, причем практически все они продаются только в готовом виде. На стадии строительства реализуются единицы.
Стоит добавить, что в Топ-5 рейтинга ЦИАН также попали Москва (16,42%), Санкт-Петербург (5,5%), Московская область (3.6%) и Нижний Новгород (3%).
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