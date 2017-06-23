На льготных условиях.

В Тюменской области патентную систему налогообложения сделали более привлекательной для бизнеса.

В частности, стоимость патента снижена на 40%. Этого удалось достичь за счет отмены коэффициента-дефлятора. Для индивидуальных предпринимателей, работающих без наемных работников, размеры потенциально возможного к получению годового дохода снижены дополнительно вплоть до 50%.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора региона, для начинающих бизнесменов также предусмотрены льготы. Так, новичок может рассчитывать на понижающий коэффициент 0,1 (снижение стоимости патента в 10 раз). Его можно применить в течение двух лет со дня регистрации бизнеса.

Все меры поддержки будут действовать до 31 декабря 2020 года включительно.

22 июня депутаты регионального парламента большинством голосов поддержали данный законопроект, внесенный в думу правительством области.

"Мы услышали мнение предпринимателей о высокой стоимости патента и, согласно новому закону, его цена уменьшится. После этого мы надеемся на увеличение интереса к этой простой понятной системе, когда предприниматель приобретает разрешающий документ и вступает в правоотношения с государством. Вместе с тем, малый и микробизнес может не тратиться на бухгалтеров и экономистов, и экономить время хождения по инстанциям", – пояснил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Следует отметить, что приобретая патент для определенного вида деятельности, бизнесмен освобождается от уплаты налога на имущество, НДФЛ и НДС в части имущества и доходов от соответствующего вида предпринимательской деятельности. Стоимость патента рассчитывается от потенциально возможного к получению годового дохода, который ежегодно индексируется на коэффициент-дефлятор.