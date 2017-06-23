В 8 миллионов.

Екатеринбургский метрополитен перекупил 8-миллионный долг Муниципального объединения автобусных предприятий перед кредитором и взыскал деньги (!) с автоперевозчика через региональный Арбитражный суд.

В общей сложности МОАП брало кредит на сумму 40 миллионов рублей. И должно было расплатиться до конца 2015 года, однако не смогло этого сделать сполна. В тот момент оставшийся долг и перекупила подземка. Спустя полтора года свердловский арбитраж постановил - автобусники обязаны метрополитену.

Эксперты затруднились прокомментировать "Уралинформбюро", для чего подземка перекупила долг автобусников. Нет ответа и на другой вопрос: откуда у убыточного МУПа взялись деньги на это?

Как ранее сообщало агентство, 2015 год екатеринбургский метрополитен закончил с убытком в 400 миллионов рублей. В прошлом году убыток составил 300 миллионов.

Ранее по теме:

Транспортные МУПы Екатеринбурга провалили планы перевозок