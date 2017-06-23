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ВСМПО-Ависма готовится к Международному военно-морскому салонуСегодня в 15:30

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В Санкт-Петербурге.

Корпорация ВСМПО-Ависма примет участие в Восьмом Международном военно-морском салоне (MBMC-2017), который пройдет 28 июня по 2 июля в Санкт-Петербурге. Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятия возглавляет зампредседателя правительства РФ Дмитрий Рогозин.

Корпорация ВСМПО-Ависма развернется на стенде площадью 30 квадратных метров, где представит титановые трубы, прутки, листы, плиты, биллеты, штамповки.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия, в целом МВМС-2017 соберет представителей более 400 компаний, из них 47 – иностранных. Программа салона включает конференции, семинары, круглые столы, посещение оборонных предприятий и VIP-переговоры.

В рамках МВМС у причалов морского вокзала и на прилегающей акватории будут представлены более 50 кораблей, катеров и судов из состава Военно-морского флота, пограничной службы ФСБ России и предприятий участников салона. На полигоне Минобороны России "Ржевка" намечена демонстрация 10 корабельных артиллерийских установок, а также образцов стрелкового оружия.

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