Озвучив свою позицию.

АО "Антипинский НПЗ" (входит в ГК "Новый Поток") отреагировало на обвинения, которые председатель совета директоров ООО "Современник" Владимир Исаев, сделал через СМИ. Последний обвинил завод в том, что не были оплачены работы по строительству ряда объектов. Это, по мнению Исаева, довело "Современник" до банкротства.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГК "Новый Поток", АО "Антипинский НПЗ" рассматривает подобные заявления как попытку оказать давление на ход судебного процесса и уклониться от ответственности. Отношения между предприятиями носят исключительно гражданско-правовой характер. К ООО "Современник" со стороны Антипинского НПЗ есть ряд серьезных претензий и основания для обвинения компании в недобросовестности.

Так, ООО "Современник", получив от завода аванс по договору на строительство пожарного депо, неоднократно приостанавливало работы и срывал утвержденный график. В связи с этим Антипинский НПЗ был вынужден расторгнуть договорные отношения и искать другого подрядчика. Кроме того, ООО "Современник", неоднократно получало замечания по ходу строительства и возводимым на заводе объектам, которые игнорировало и не устраняло выявленные недочеты, что не позволяло принять объекты и ввести их в эксплуатацию.

Также ООО "Современник" не осуществило возврат переданного им для производства работ материала на сумму свыше 50 миллионов рублей. По этому факту АО "Антипинский НПЗ" подготовило заявление в правоохранительные органы.

В добавление к этому АО "Антипинский НПЗ" располагает сведениями, что ООО "Современник" не исполняло взятые на себя обязательства по договорам с другими контрагентами. Это в конечном итоге привело к фактическому банкротству компании, подчеркивают в пресс-службе ГК "Новый Поток".

В настоящее время в отношении ООО "Современник" начата процедура банкротства по заявлению одного из контрагентов. В связи с этим АО "Антипинский НПЗ" обратилось в арбитражный суд с требованием о включении в реестр кредиторов. Это дает предприятию возможность рассчитывать на частичное возмещение причиненного ущерба. Суд подтвердил законность требований и постановил внести НПЗ в список кредиторов.

В связи с неизбежностью банкротства ООО "Современник" и последующей невозможностью выплаты организацией кредиторской задолженности, сделанные Исаевым заявления АО "Антипинский НПЗ" расценивает как попытку перенести свои долговые обязательства и решить собственные проблемы за счет завода.

"Также обращаем внимание, что ряд заявлений г-на Исаева в отношении руководства Группы компаний "Новый Поток" и отдельных активов Группы (АО "Антипинский НПЗ", ООО "СК "Техинжстрой") не соответствует действительности и порочат деловую репутацию компаний. В связи с этим Группа компаний "Новый Поток" в ближайшее время планирует обратиться в судебные органы с иском к г-ну Исаеву о защите чести и достоинства", - подчеркнули в пресс-службе ГК "Новый Поток".