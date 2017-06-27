×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Тюмени появится почетное консульство Южной Кореи26 июня в 09:43

  • Текст

Вопрос обсудят с дипломатами Республики.

В конце июня 2017 года Тюмень посетит делегация посольства Кореи. В ее состав войдут министр по политическим вопросам Республики Ха Те Ёк, генконсул Ким Се Ун, первый секретарь и консул Хан У Джон и другие официальные лица.

Дипломаты встретятся с губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым, представителями корейской диаспорой. Гости побывают в индустриальном парке "Боровский" и технопарке.

Проведут переговоры с ректором ТюмГУ Валерием Фальковым и гендиректором Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Андреем Саносяном. Также запланирована поездка в Медицинский город, в том числе в Федеральный центр нейрохирургии, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте инвестполитки и господдержки предпринимательства Тюменской области.

Ожидается, что визит поспособствует расширению сотрудничества между Южной Кореей и Тюменской областью. Одним из вопросов станет открытие в Тюмени почетного консульства Республики.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Ветхие пленники "Медной горы"

Ветхие пленники "Медной горы"

"Квартал ювелиров" может исчезнуть.

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

И разделили 9 миллионов.

Интересы Ротенбергов довели Бабушкину и Власова до полпреда

Интересы Ротенбергов довели Бабушкину и Власова до полпреда

Асбест бурлит!

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×