Вопрос обсудят с дипломатами Республики.

В конце июня 2017 года Тюмень посетит делегация посольства Кореи. В ее состав войдут министр по политическим вопросам Республики Ха Те Ёк, генконсул Ким Се Ун, первый секретарь и консул Хан У Джон и другие официальные лица.

Дипломаты встретятся с губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым, представителями корейской диаспорой. Гости побывают в индустриальном парке "Боровский" и технопарке.

Проведут переговоры с ректором ТюмГУ Валерием Фальковым и гендиректором Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Андреем Саносяном. Также запланирована поездка в Медицинский город, в том числе в Федеральный центр нейрохирургии, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте инвестполитки и господдержки предпринимательства Тюменской области.

Ожидается, что визит поспособствует расширению сотрудничества между Южной Кореей и Тюменской областью. Одним из вопросов станет открытие в Тюмени почетного консульства Республики.