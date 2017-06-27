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Екатеринбургскую телебашню может спасти ЭКСПО26 июня в 16:31

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Если инвесторы раскошелятся на маяк.

Вопрос приспособления недостроенной телебашни к нуждам ЭКСПО-2025 может быть вынесен на рассмотрение городского либо губернаторского градсоветов. Об этом сообщил "Уралинформбюро" один из авторов проекта "Глобальный маяк" Сергей Жилин.

По словам собеседника агентства, такое предложение содержится в официальном ответе заместителя губернатора Свердловской области Сергея Зырянова на письмо представителей общественности в адрес главы региона. "Но это пока больше инициатива, чем конкретное предложение, - пояснил Жилин. – Мы еще не знаем, состоится ли такой градсовет, и когда он будет. Но если это случится, мы готовы идти на заседание и вносить свои предложения".

Глава градсовета Екатеринбурга Михаил Вяткин также пока не получил "сверху" предложений по внесению вопроса телебашни в повестку дня. "Но мне радостно слышать, что правительство области решило обсудить это на градсовете, а не втайне", - заявил он корреспонденту "Уралинформбюро".

Проект превращения телебашни в "Глобальный маяк" был разработан сотрудниками УрФУ в рамках заявки Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2020. В его основе лежала идея превратить наследие советских времен в самый высокий в мире маяк, работающий за счет альтернативных источников энергии. Теперь авторы проекта хотят приспособить прежнюю идею под заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025, посвященную феномену инклюзивных инноваций.

"Наш проект стал более емким и более отвечающим теме нынешней заявки, - считает его автор Сергей Жилин. - Тема инклюзивных инновацией заставляет нас говорить о башне, как самом высоком в мире недостроенном объекте, который имеет все шансы быть включенным в число объектов достроенных. Завершив башню, мы получим возможность внедрять на ней различные инновационные разработки".

Однако, по мнению Михаила Вяткина, большинство имеющихся концепций реновации телебашни невозможно реализовать на практике. "Это все равно коммерческий проект, который должен принести отдачу инвесторам, - заявил он в беседе с "Уралинформбюро". - Наиболее реально мне представляется застроить эта площадку апартаментами, расположенными вокруг ствола башни, а саму башню облицевать плиткой. В случае с ЭКСПО-2025 сложно сказать, как можно задействовать этот объект, кроме как в роли символа города. "Глобальный маяк" — красивое название, но реализация проекта потребует больших денег, и пока непонятно, кто эти деньги готов заплатить".

Сегодня на площадку у башни претендует УГМК-холдинг, который собирается строить там Ледовую арену. Весной 2017 года, когда МУГИСО собиралось отправить башню на аукцион, общественники обратились к главе региона с просьбой не продавать объект. По их мнению, башню необходимо реконструировать с использованием схем частно-государственного партнерства. Впоследствии торги по недостроенной телебашне были отменены: на неё не нашлось покупателей.

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