Екатеринбургскую телебашню может спасти ЭКСПО26 июня в 16:31
- Текст
Если инвесторы раскошелятся на маяк.
Вопрос приспособления недостроенной телебашни к нуждам ЭКСПО-2025 может быть вынесен на рассмотрение городского либо губернаторского градсоветов. Об этом сообщил "Уралинформбюро" один из авторов проекта "Глобальный маяк" Сергей Жилин.
По словам собеседника агентства, такое предложение содержится в официальном ответе заместителя губернатора Свердловской области Сергея Зырянова на письмо представителей общественности в адрес главы региона. "Но это пока больше инициатива, чем конкретное предложение, - пояснил Жилин. – Мы еще не знаем, состоится ли такой градсовет, и когда он будет. Но если это случится, мы готовы идти на заседание и вносить свои предложения".
Глава градсовета Екатеринбурга Михаил Вяткин также пока не получил "сверху" предложений по внесению вопроса телебашни в повестку дня. "Но мне радостно слышать, что правительство области решило обсудить это на градсовете, а не втайне", - заявил он корреспонденту "Уралинформбюро".
Проект превращения телебашни в "Глобальный маяк" был разработан сотрудниками УрФУ в рамках заявки Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2020. В его основе лежала идея превратить наследие советских времен в самый высокий в мире маяк, работающий за счет альтернативных источников энергии. Теперь авторы проекта хотят приспособить прежнюю идею под заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025, посвященную феномену инклюзивных инноваций.
"Наш проект стал более емким и более отвечающим теме нынешней заявки, - считает его автор Сергей Жилин. - Тема инклюзивных инновацией заставляет нас говорить о башне, как самом высоком в мире недостроенном объекте, который имеет все шансы быть включенным в число объектов достроенных. Завершив башню, мы получим возможность внедрять на ней различные инновационные разработки".
Однако, по мнению Михаила Вяткина, большинство имеющихся концепций реновации телебашни невозможно реализовать на практике. "Это все равно коммерческий проект, который должен принести отдачу инвесторам, - заявил он в беседе с "Уралинформбюро". - Наиболее реально мне представляется застроить эта площадку апартаментами, расположенными вокруг ствола башни, а саму башню облицевать плиткой. В случае с ЭКСПО-2025 сложно сказать, как можно задействовать этот объект, кроме как в роли символа города. "Глобальный маяк" — красивое название, но реализация проекта потребует больших денег, и пока непонятно, кто эти деньги готов заплатить".
Сегодня на площадку у башни претендует УГМК-холдинг, который собирается строить там Ледовую арену. Весной 2017 года, когда МУГИСО собиралось отправить башню на аукцион, общественники обратились к главе региона с просьбой не продавать объект. По их мнению, башню необходимо реконструировать с использованием схем частно-государственного партнерства. Впоследствии торги по недостроенной телебашне были отменены: на неё не нашлось покупателей.
Ранее по теме
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
26 июня в 20:23
На Южном Урале грибник 3 дня бродил по лесу
Пока его не нашли.26 июня в 20:08
Екатеринбург оставят без парковки на Площади 1905 года
На день.26 июня в 20:00
Останки Сальвадора Дали эксгумируют для установления отцовства
Суд Мадрида дал добро.26 июня в 19:40
Борис Дубровский попал в число самых обедневших губернаторов
Но остался одним из богатейших.26 июня в 18:35
Жители Югры поднимают бунт и требуют 15 миллиардов рублей
Для своих детей.26 июня в 18:16
В Югре 3-летний мальчик выпал из окна 7 этажа
Он погиб.26 июня в 18:12
Смартфоны делают людей глупее
Только одним своим присутствием.26 июня в 18:11
"Единая Россия" предложила оснастить заводы яслями
И офисы тоже.26 июня в 17:54
Запинавший пастуха до смерти свердловчанин сел на 9 лет
Он выплатит 1 миллион.26 июня в 17:48
Дело об убийстве тагильчанки Дарьи Зембицкой дошло до суда
На скамье подсудимых ее бывший муж.26 июня в 17:46
"Белый китаец" косит челябинцев
За месяц погибло 30 человек.26 июня в 17:40
ММК инвестирует в экологию 3,8 миллиарда рублей
В 2017 году.26 июня в 17:24
Урал показал рекордный рост страховых сборов
По итогам первого квартала 2017 года.26 июня в 17:12
В Перми медбрат наркодиспансера избил пациента до смерти
Его арестовали.26 июня в 17:10
Валентин Гафт отказался от творческого вечера в Екатеринбурге
Из-за плохого самочувствия.
Главные новости
- 26 июня в 19:40Борис Дубровский попал в число самых обедневших губернаторов
- 26 июня в 18:11"Единая Россия" предложила оснастить заводы яслями
- 26 июня в 16:31Екатеринбургскую телебашню может спасти ЭКСПО
- 26 июня в 16:13В Екатеринбурге разыскивают вандалов с автовышкой
- 26 июня в 15:13Ветхие пленники "Медной горы"
Аналитика
Ветхие пленники "Медной горы"
"Квартал ювелиров" может исчезнуть.
Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента
И разделили 9 миллионов.
Интересы Ротенбергов довели Бабушкину и Власова до полпреда
Асбест бурлит!