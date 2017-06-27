В 2017 году.

В 2017 году инвестиции ММК в природоохранную деятельность достигнут 3,8 миллиарда рублей. Это максимальная показатель за последние годы. До 2025 года сумма превысит 35 миллиардов рублей. Соответствующие цифры были озвучены на научно-практической конференции по экобезопасности, прошедшей в Магнитогорске.

Директор по охране труда, промбезопасности и экологии ПАО "ММК" Григорий Щуров отметил, что снижение вредного воздействия на окружающую среду, внедрение наилучших технологий являются обязательными элементами стратегии компании. Начиная с 2004 года на ММК внедрена и успешно функционирует система экоменеджмента, сертифицированная на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001. За период с 1989 года валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились почти в 4 раза.

Наиболее значимые направления природоохранных инвестиций – завершение реконструкции сероулавливающей установки №2 в аглоцехе, строительство систем аспирации литейных дворов на доменных печах №9 и №10. Также в этом списке проекты реконструкции системы оборотного водоснабжения и систем газоочистки на двухванном сталеплавильном агрегате и агрегатах доводки стали в электросталеплавильном цехе.

Кроме того, как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК", в 2018 году полностью завершится переработка отвальных металлургических шлаков комбината. В настоящее время их осталось чуть больше 7 миллионов тонн.

Следует отметить, что конференция "Проблемы обеспечения экологической безопасности предприятий горно-металлургического комплекса и моногородов" проходила 20-21 июня. В ней приняли участие около 100 экспертов в области экологии.