Но не всех.

С июля 2017 года некоторые представители малого бизнеса на Среднем Урале смогут производить расчеты без применения контрольно-кассовой техники (ККТ).

В частности, такую привилегию получат организации и индивидуальные предприниматели, работающие в труднодоступных территориях, которых в Свердловской области более 800. Однако обязательным условием для них станет выдача клиенту товарного чека, подтверждающего покупку или приобретение услуги.

В населенных пунктах, где проживают менее 10 000 человек, в соответствии с приказом Минкомсвязи России, предприниматели будут вправе применять ККТ в режиме, не предусматривающем обязательной передачи данных в налоговые органы в электронной форме. Им не нужно будет переустанавливать кассовую технику.

Послабления коснутся и ярмарочных торговцев, продавцов периодики, мороженого и кваса, а также сапожников и изготовителей ключей. Не нужен будет современный кассовый аппарат и хозяевам квартир, сдающим жилье в аренду.

Изменения, связанные с кассовым расчетом, направлены, прежде всего, на упрощение предпринимательской деятельности представителей малого бизнеса, пояснили в региональном Минэкономики.

Новый порядок применения контрольно-кассовой техники, предусматривающий передачу данных о произведенных операциях в налоговые органы в онлайн-режиме, установлен с 2017 года. Согласно новым требованиям, все кассовые аппараты должны быть настроены на онлайн-передачу электронных копий чеков в налоговые службы. Освобожденные от этого обязательства предприниматели смогут вести учет в ручном режиме при помощи книг продаж, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.

Стоит отметить, что Средний Урал входит в пятерку крупнейших субъектов России по количеству малых и средних предпринимателей. Ежегодно господдержку получают 10 000 бизнес-малышей.