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ФСК ЕЭС установит на свердловских ЛЭП новые изоляторыСегодня в 10:18

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И грозотросы.

ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") установит 2200 стеклянных изоляторов и 125 километров грозозащитного троса на ЛЭП Свердловской области.

Оборудование появится на линиях 220 кВ от Белоярской АЭС до подстанций "Каменская" и "Окунево" и от Верхнетагильской ГРЭС до "Первомайской" и "Тагила".

Фарфоровые изоляторы заменят на стеклянные. Последние меньше подвержены загрязнениям, при этом они обладают большей изолирующей способностью и механической прочностью, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФСК ЕЭС.

Цель работ - повысить надежность выдачи мощности Верхнетагильской ГРЭС и Белоярской АЭС. Это позволит обеспечить стабильность передачи электроэнергии потребителям Верхнего Тагила, Заречного, Асбеста, Новоуральска и Каменска-Уральского.

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