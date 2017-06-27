В мечтах пивоваров.

Пивовары пытаются выторговать себе три часа торговли пенным. Союз российских производителей пивобезалкогольной продукции подготовил свой вариант закона "О госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции", пишет "Коммерсантъ".

Основой для него стала концепция раздельного регулирования торговли пивом и всем остальным алкоголем. В частности, в документе предлагается отменить запрет на розничную продажу пива на рынках и спортивных объектах. Также пивовары намерены на 3 часа расширить временные рамки ограничения на реализацию крепких спиртных напитков и вина - с 21.00 до 9.00, при этом для себя они оставили прежнюю норму - с 23.00 до 8.00.

Производителей пива, сидра, медовухи и пуаре планируется обязать в течение трех лет с момента вступления закона в силу установить автоматические средства измерения и учета объема готовой продукции, передает "Уралинформбюро".

Еще одной новацией от изготовителей пенного может стать наделение субъектов РФ правами по введению дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи только для крепкого алкоголя и спиртосодержащей пищевой продукции вплоть до полного ее запрета.

В Союзе производителей алкогольной продукции против избирательного подход к регулированию рынка спиртного. Там считают, что правила должны быть одинаковы для всех.

Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович заявил "Коммерсанту", что вино и пиво - конкурирующие между собой продукты, поэтому должны одинаково регулироваться, в том числе по времени продажи. А вот для крепкого алкоголя временные ограничения могут быть жестче.

Член президиума "Опоры России" Алексей Небольсин уверен, что установка счетчиков убьет частные пивоварни - на оборудование только для одной линии необходимо будет найти минимум 800 тысяч рублей. В целом по отрасли затраты составят несколько миллиардов.