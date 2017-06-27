По безопасности нефтегазовых объектов.

В ООО "Газпром добыча Ямбург" состоялось выездное заседание секции по безопасности объектов нефтегазового комплекса Научно-технического совета Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

Как сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия, мероприятие собрало более 100 человек. В их числе руководители государственных и муниципальных органов власти, крупнейших нефтяных и газовых предприятий, представители иностранных компаний. Стороны обсудили важнейшие аспекты деятельности предприятий и Ростехнадзора в области соблюдения безопасности производственной деятельности на объектах нефтегазового комплекса.

"Основное преимущество таких мероприятий – это возможность рассмотрения и принятия решений по конкретным производственным проблемам на местах с учетом мнений и компетенций всех заинтересованных сторон", - отметил глава Ростехнадзора Алексей Алешин.

Ямал, являющийся крупнейшим по добыче газа и газового конденсата регионом России, был выбран местом для проведения заседания неслучайно. Суровые климатические условия Крайнего Севера предъявляют к местным компаниям самые строгие требования к соблюдению нормативов безопасного и безаварийного производства.

Первый заместитель гендиректора "Газпром добыча Ямбург" Олег Николаев представил доклад, посвященной системе производственной безопасности компании. Последняя охватывает 4 базовых направления: охрану труда и здоровья работников и населения, промышленную, пожарную и экологическую безопасность.