Сеть АЗС "Новый Поток" заработает под единым брендомСегодня в 14:10
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Оформление будет выполнено в трех цветах.
Группа компаний "Новый Поток" начала приводить розничную сеть АЗС к единому бренду. Автозаправочные станции находятся под управлением ООО "Нью Петрол Тюмень" – оператора сети и розничного дистрибьютора New Stream Group.
Внешний вид АЗС будет обновлен в соответствии с фирменным стилем ГК "Новый Поток", презентованным в конце 2016 года. Цветовое решение базируется на корпоративном дизайне, где основными являются синий и белый цвета, в качестве дополнительного используются оттенки сиреневого цвета. При этом применяются как традиционные способы оформления – баннеры и наклейки, так и современный опыт крупнейших российских ВИНКов – например, монтаж светодиодных подсветок.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГК "Новый Поток", работы по приведению к единому стилю планируется завершить до конца лета 2017 года. Первая АЗС в обновленном формате работает в поселке Боровский (16-й километр объездной автодороги Тюмень-Ялуторовск).
Как отметил президент Группы компаний "Новый Поток" Дмитрий Мазуров, программа обновлений направлена не только на изменения внешнего оформления АЗС, но и на значительное повышение качества обслуживания. "В ближайшее время мы планируем запустить новые сервисы, цель которых – создание максимально комфортных условий для клиентов", – подчеркнул Дмитрий Мазуров.
Одновременно на станциях проводятся плановые комплексные мероприятия, обеспечивающие бесперебойную работу АЗС, а также позволяющие поддерживать качество реализуемой продукции на высоком уровне: капитальные и текущие ремонты, техническое обслуживание оборудования, зачистка и градуировка резервуаров.
Кроме того, на днях компания "Нью Петрол Тюмень" запустила бесплатный федеральный номер горячей линии 8 800 770 05 09, по которому клиенты могут круглосуточно получить консультацию по любым вопросам, касающимся деятельности сети АЗС "Новый Поток", а также узнать о текущих акциях и скидках.
На сегодняшний день сеть АЗС "Новый Поток" насчитывает 30 автозаправочных станций в Тюменской и Курганской областях. На заправках реализуются только высококачественные продукты, среди которых дизельное топливо стандарта Евро-5 и газ пропан-бутан, выпускаемые на Антипинском НПЗ. После введения на предприятии установки производства высокооктановых бензинов – ассортимент пополнится бензинами АИ-92, АИ-95 собственного производства.
Группа компаний "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. Она владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
В New Stream Group также входят компании, предоставляющие услуги в сфере консалтинга, инжиниринга и управления инвестициями.
В 2014 году в составе Группы была создана Региональная общественная организация "Новый Поток". Они занимается развитием детского и юношеского спорта, продвижения социально значимых и благотворительных проектов в регионах присутствия.
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