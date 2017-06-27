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Заявка на ЭКСПО-2025 обойдется свердловчанам в 50 миллионов рублейСегодня в 14:34

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Из бюджета.

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области 27 июня усомнились в целесообразности участия региона в гонке за право проведения на своей территории ЭКСПО-2025.

Евгений Зяблицев указал на наличие у Екатеринбурга весьма солидных конкурентов (Париж, Баку, Осака - прим.ред) и попросил и.о. регионального министра по управлению государственным имуществом Сергея Сосновских оценить шансы "Заявочного комитета ЭКСПО-2025" отбить вливаемые в него бюджетные деньги, передает "Уралинформбюро".

"Мы же понимаем, что, если не пытаться какие-то вещи делать, то никогда ничего не получится. Средства предусмотрены в программе министерства инвестиций и развития Свердловской области. В бюджете они заложены в размере 50 миллионов рублей. На сегодняшний день такая сумма звучит. А насчет "отбить"... Риск всегда имеется. Не попытаемся - не победим", - парировал Сосновских.

Следует отметить, что заявка Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025 сформирована в мае. Город-организатор крупнейшей международной выставки будет определен в ноябре 2018 года. Ранее уральская столица претендовала на ЭКСПО-2020, но проиграла борьбу Дубаю.

Ранее по теме:
Куйвашев презентовал заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025
ЭКСПО-2025 привлечет на Средний Урал 500 миллиардов рублей

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