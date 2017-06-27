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Дума Асбеста заблокировала планы семьи РотенберговСегодня в 14:58

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По строительству завода.

27 июня 2017 года дума Асбестовского городского округа нанесла ощутимый удар по планам строительства в муниципалитете сурьмяного завода. Этот проект вынашивает Национальная сурьмяная компания (НСК, 50% принадлежит Игорю Ротенбергу).

Депутаты подавляющим большинством голосов (13 против 1) утвердили новые правила землепользования, которые накануне прошли процедуру общественных слушаний. Согласно этому документу, в Асбесте будут две зоны промышленности. В первую попали территории с действующими предприятиями, в частности АО "Ураласбест", оказывающими серьезное влияние на экологию. Во второй зоне будут размещаться предприятия без вредного производства. Именно в разряд П2 занесен участок, где НСК планировала разместить свое производство.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", ситуацией в Асбесте обеспокоен уральский полпред президента РФ Игорь Холманских. Свою позицию он обозначил спикеру свердловского парламента Людмиле Бабушкиной, чьим помощником на добровольных началах является пиарщик НСК Любовь Казанцева.

Не исключено, что компания Ротенберга будет в судебном порядке обжаловать решение гордумы. Но на период выборов губернатора Свердловской области, намеченных на сентябрь 2017 года, тема сурьмяного завода уйдет в тень.

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