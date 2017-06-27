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Мэрия Екатеринбурга снесёт школу на УралмашеСегодня в 16:58

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За федеральный счет.

Администрация Екатеринбурга готовит постановление о сносе ветхого здания школы № 80, расположенной на улице Калинина (микрорайон Уралмаш). На его месте будет возведено новое современное образовательное учреждение, сообщил в эфире "Студии-41" заместитель главы администрации Екатеринбурга Вадим Дударенко.

По словам вице-мэра, это будет "глубокая реконструкция" здания, построенного в 30-х годах прошлого века и уже давно признанного аварийным. Учебный процесс в данный момент идет на базе школы №72. Реконструкция будет вестись в рамках муниципальной и государственной программ за счет средств федеральной казны. Сдать обновленную школу планируется в 2018 году. Как сообщает сайт администрации города, в ней после реконструкции разместятся большой и малый спортивные залы, столовая, кухня, набор классов и подсобные помещения. Начальная школа будет иметь свой отдельный блок.

Одновременно идут работы еще на нескольких объектах, относящихся к системе образования: школе №1 (там уже завершен демонтаж старых конструкций и началось возведение "коробки" нового здания), школе № 129 на улице Технической, гимназии №39 на улице Циолковского и школе в поселке Рудном на 150 мест со спортивным ядром. Школы на Технической, Циолковского и в Рудном будут сданы в строй в 2017 году, но учебный год в них начнется не 1 сентября, а во второй или даже третьей четверти.

Кроме того, в 2017 году планируется завершить строительство второй очереди школы №23 в районе Академическом. Как сообщил 27 июня на заседании гордумы сити-менеджер Александр Якоб, она будет не на 825, как планировалось ранее, а почти на 1 000 мест.

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