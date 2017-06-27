Мэрия Екатеринбурга снесёт школу на УралмашеСегодня в 16:58
- Текст
За федеральный счет.
Администрация Екатеринбурга готовит постановление о сносе ветхого здания школы № 80, расположенной на улице Калинина (микрорайон Уралмаш). На его месте будет возведено новое современное образовательное учреждение, сообщил в эфире "Студии-41" заместитель главы администрации Екатеринбурга Вадим Дударенко.
По словам вице-мэра, это будет "глубокая реконструкция" здания, построенного в 30-х годах прошлого века и уже давно признанного аварийным. Учебный процесс в данный момент идет на базе школы №72. Реконструкция будет вестись в рамках муниципальной и государственной программ за счет средств федеральной казны. Сдать обновленную школу планируется в 2018 году. Как сообщает сайт администрации города, в ней после реконструкции разместятся большой и малый спортивные залы, столовая, кухня, набор классов и подсобные помещения. Начальная школа будет иметь свой отдельный блок.
Одновременно идут работы еще на нескольких объектах, относящихся к системе образования: школе №1 (там уже завершен демонтаж старых конструкций и началось возведение "коробки" нового здания), школе № 129 на улице Технической, гимназии №39 на улице Циолковского и школе в поселке Рудном на 150 мест со спортивным ядром. Школы на Технической, Циолковского и в Рудном будут сданы в строй в 2017 году, но учебный год в них начнется не 1 сентября, а во второй или даже третьей четверти.
Кроме того, в 2017 году планируется завершить строительство второй очереди школы №23 в районе Академическом. Как сообщил 27 июня на заседании гордумы сити-менеджер Александр Якоб, она будет не на 825, как планировалось ранее, а почти на 1 000 мест.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 20:01
Носов ухватился за кресло главы Нижнего Тагила
И начал выборную кампанию.Сегодня в 19:44
Екатеринбурженка на внедорожнике сбила на "зебре" ребенка
На Ботанике.Сегодня в 19:28
Зарезавший мать пермяк предстанет перед судом
Она помешала ему совершить суицид.Сегодня в 18:58
Тюменца будут судить за убийство соседки
Ради денег.Сегодня в 18:44
Пермяка заподозрили в истязании 6-летней дочери
И 9-летней падчерицы.Сегодня в 18:30
В Верхней Пышме ликвидировали склад наркотиков
Задержана фасовщица.Сегодня в 18:29
Компанию Забарского отправили в суд за долги
Работникам.Сегодня в 18:12
30 свердловских предприятий производят более 90% отходов
Их на свалках 9 миллиардов тонн.Сегодня в 18:08
Решетников забрал у пермского Минстроя "коммуналку"
И передал в РСТ.Сегодня в 18:03
Екатеринбурженка угрожала взорвать дом
Требуя вернуть газ в квартиру.Сегодня в 17:42
Свердловский Дом горсовета лишат рекламы и пристроев
Вернув исторический вид.Сегодня в 17:34
Самые высокие зарплаты в Тюмени упали на четверть
За год.Сегодня в 17:16
Цыбко выступит с последним словом 4 июля
Его обвиняют во взяточничестве.Сегодня в 17:13
В Екатеринбурге авария затормозила трамваи
На Гагарина.Сегодня в 17:02
Свердловская казна выделит пенсионерам 276 миллионов рублей
На компенсацию затрат по газификации.
Главные новости
- Сегодня в 18:1230 свердловских предприятий производят более 90% отходов
- Сегодня в 16:10Парковку на газонах запретят федеральным законом
- Сегодня в 14:58Дума Асбеста заблокировала планы семьи Ротенбергов
- Сегодня в 14:33Парфенов пропиарится на "сокращениях" сотрудников Качканарского ГОКа
- Сегодня в 12:23Четверо из пяти свердловчан задерживаются на работе
Аналитика
Ветхие пленники "Медной горы"
"Квартал ювелиров" может исчезнуть.
Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента
И разделили 9 миллионов.
Интересы Ротенбергов довели Бабушкину и Власова до полпреда
Асбест бурлит!