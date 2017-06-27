Их на свалках 9 миллиардов тонн.

За 2016 год хозяйствующие субъекты Среднего Урала произвели 177 миллионов тонн отходов, что на 1,4% меньше объемов предыдущего года. Утилизации и обезвреживанию подверглось 79,4 миллиона тонн отбросов (44,9%). Всего на свалках региона накоплено 9 миллиардов тонн отходов. Такие цифры озвучил на заседании Законодательного собрания министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов.

Свыше 90% всех выбросов в атмосферу, загрязненных сточных вод и твердых отходов приходится на долю всего лишь 30 предприятий, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского Заксобрания. В 2016 году увеличили выбросы АО НПК "Уралвагонзавод", ЗАО "Производственное объединение "Режникель", ОАО "Первоуральский новотрубный завод", филиал "Уральский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании" АО "СУАЛ".

По данным главы свердловского Минприроды, уровень загрязнения атмосферы в Екатеринбурге, Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле оценен как "высокий", в Краснотурьинске и Первоуральске - как "повышенный". Диоксидом серы дышат жители Кировграда, Режа, Красноуральска, Полевского; оксидом углерода "насыщаются" в Асбесте. Пыль витает в воздухе Серова и Первоуральска, в последнем она сдобрена сероводородом. Жители Нижнего Тагила вдыхают "коктейль" из аммиака и сероводорода.