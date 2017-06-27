Работникам.

Уголовное дело по невыплате зарплаты в тюменском "Мостострое-12" дошло до суда. Как сообщили "Уралинформбюро" в региональном СУ СКР, бывший директор компании в июне-августе 2016 года не заплатил своим подчиненным более 200 миллионов рублей.

Расплата по долгам произошла в период предварительного следствия. Не исключено, что обвиняемый отделается крупным штрафом и, возможно, временной дисквалификацией в качестве руководителя.

Следует отметить, что к ООО "Мостострой-12" и группе других компаний, контролируемых бизнесменом Александром Забарским, подано значительное число судебных исков о взыскании кредитных средств.