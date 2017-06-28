РМК рекультивирует "советское" хвостохранилище в КарабашеСегодня в 10:18
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Превратив его в сквер.
РМК возьмет на себя обязательства по рекультивации хвостохранилища, появившегося в период работы бывшей обогатительной фабрики Карабашского медеплавильного комбината с 1933 по 1989 год. Об этом заявил директор ЗАО "Карабашмедь" Андрей Ханжин в ходе посещения завода представителями Совета при президенте России по правам человека (СПЧ).
В делегацию вошли глава СПЧ Михаил Федотов, ответственный секретарь Яна Лантратова и члены Совета Андрей Бабушкин, Мария Большакова, Наталия Евдокимова, Иван Засурский, Раиса Лукутцова, Александр Мукомолов, Элла Полякова, Сергей Цыпленков и Лилия Шибанова.
"Несмотря на то, что "советское" хвостохранилище находится за пределами нынешней территории предприятия, руководство РМК и "Карабашмеди" приняло решение взять на себя обязательства по его рекультивации. Восстановление нарушенных земель станет частью нашей масштабной кампании экологического и социального преображения Карабаша", - отметил Андрей Ханжин.
Сейчас завершается подготовительная стадия проекта. Закончены инженерные изыскания, разработана проектная документация, проведена оценка воздействия на окружающую среду. После проверки материалов ОВОС и общественных слушаний проект пройдет государственную экоэкспертизу. Затраты на разработку и согласование проектной документации превысят 7 миллионов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.
Согласно планам, после рекультивации "советского" хвостохранилища рядом с ЗАО "Карабашмедь" появится благоустроенный сквер.
Кроме того, представители СПЧ оценили масштабы модернизации завода. В ближайшие два года на "Карабашмеди" появится новый участок механизированного розлива черновой меди, будут установлены новые конвертеры с газоплотными напыльниками и заменена газоочистная система. Стоимость проектов - более 2,3 миллиарда рублей.
Участок механизированного розлива черновой меди будет включать тележечную разливочную машину с аспирационным укрытием для утилизации слабых металлургических газов, проект будет реализован до конца текущего года.
Установка трех конвертеров Kumera объемом в 150 тонн каждый с газоплотными и аспирационными напыльниками завершится в декабре 2018 года. Также планируется заменить газоочистную систему: за конвертерами будут установлены адиабатические охладители газа и сухой электрофильтр.
"Реализация очередной программы модернизации предприятия "Карабашмедь" позволит минимизировать выбросы и будут способствовать дальнейшему улучшению экологической ситуации в Карабаше", -пояснил Андрей Ханжин.
Следует отметить, что медеплавильное предприятие было основано в Карабаше в 1910 году. В 2004 году ЗАО "Карабашмедь" перешло под управление Русской медной компании. В 2004-2016 годах РМК направила на модернизацию и повышение экологичности предприятия более 16 миллиардов рублей.
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