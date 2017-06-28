Глава Минприроды взялся за ликвидацию Коркинского разрезаСегодня в 10:44
- Текст
Дав указание ускорить реализацию проекта.
Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской поручил Росприроднадзору ускорить реализацию проекта по рекультивации Коркинского угольного разреза. По его словам, необходимо взять продвижение проекта под особый контроль, регулярно информируя Минприроды о ходе его реализации.
Такое решение Сергей Донской озвучил 27 июня 2017 года по итогам совещания, посвященного вопросам обеспечения экобезопасности на территориях особого внимания Росприроднадзора.
РМК там представляли президент компании Всеволод Левин и директор управления экологии, охраны труда и промышленной безопасности Наталия Гончар. Они рассказали о ходе рекультивации Коркинского разреза при реализации проекта Томинского ГОКа.
Среди основных преимуществ этого плана представители РМК отметили сокращение территории промышленной площадки будущего комбината за счет отказа от строительства хвостохранилища. Также они обратили внимание на снижение нагрузки на окружающую среду Южного Урала благодаря ликвидации опасного промышленного объекта, где происходят неконтролируемые эндогенные пожары, оползни и пыление, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.
Следует отметить, что предложение использовать закладочный материал на основе продуктов обогащения Томинского ГОКа для рекультивации Коркинского разреза высказали эксперты Уральского государственного горного университета по итогам независимого аудита проектной документации будущего комбината.
На сегодня Томинский ГОК выполнил основные научно-исследовательские работы, которые необходимы для реализации проекта. В частности, получено положительное заключение Санкт-Петербургского горного университета. Эксперты установили, что заполнение Коркинского разреза закладочным материалом будет способствовать подавлению очагов эндогенных пожаров, предотвращению пыления в разрезе и повышению устойчивости его бортов.
Эффективность проекта также подтверждена в заключении о геомеханическом состоянии прибортовых массивов разреза, сделанного специалистами Уральского филиала Всероссийского научно-исследовательского института (ОАО "ВНИМИ").
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 11:36
Свердловским кандидатам в мэры не хватает квалификации
Кадры пора омолаживать.Сегодня в 11:23
Дуров открестился от разработки обхода блокировки Telegram
Приписанной команде сервиса СМИ.Сегодня в 10:57
Российский туроператор не может оправиться после хакерской атаки
На свой сайт.Сегодня в 10:46
Губерниев пригрозил властям Екатеринбурга проблемами на выборах
Из-за разбитых ступеней.Сегодня в 10:44
Глава Минприроды взялся за ликвидацию Коркинского разреза
Дав указание ускорить реализацию проекта.Сегодня в 10:41
Жительница Миасса спрятала труп новорожденного сына в морозилке
Ребенок был нежеланный.Сегодня в 10:25
Под Сысертью ZAZ протаранил КамАЗ - трое пострадавших
Их госпитализировали.Сегодня в 10:18
РМК рекультивирует "советское" хвостохранилище в Карабаше
Превратив его в сквер.Сегодня в 10:14
В Екатеринбурге неизвестные ограбили "Евросеть"
На Уралмаше.Сегодня в 10:09
Званию "Почетный гражданин" прочат повышение
До федерального уровня.Сегодня в 09:58
США приписали России проблемы в борьбе с работорговлей
Наряду с Беларусью и Китаем.Сегодня в 09:54
Националиста Тесака отправили на 10 лет за решетку
Его подельникам дали от 3 до 10 лет.Сегодня в 09:39
Российского разведчика взяли в плен в Луганской области
И трех его сослуживцев.Сегодня в 09:28
В жилах 20% россиян течет кровь европейских королев
Геномы не врут.Сегодня в 09:20
Тюменцы будут платить за электроэнергию по новым тарифам
Вместе с жителями Ямала и Югры.
Главные новости
- Сегодня в 11:36Свердловским кандидатам в мэры не хватает квалификации
- Сегодня в 10:46Губерниев пригрозил властям Екатеринбурга проблемами на выборах
- Сегодня в 10:41Жительница Миасса спрятала труп новорожденного сына в морозилке
- Сегодня в 08:37Petya шагнул с Украины
- Сегодня в 08:26История со сбитым "пьяным мальчиком" поворачивается вспять
Аналитика
Ветхие пленники "Медной горы"
"Квартал ювелиров" может исчезнуть.
Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента
И разделили 9 миллионов.
Интересы Ротенбергов довели Бабушкину и Власова до полпреда
Асбест бурлит!