×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Глава Минприроды взялся за ликвидацию Коркинского разрезаСегодня в 10:44

  • Текст

Дав указание ускорить реализацию проекта.

Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской поручил Росприроднадзору ускорить реализацию проекта по рекультивации Коркинского угольного разреза. По его словам, необходимо взять продвижение проекта под особый контроль, регулярно информируя Минприроды о ходе его реализации.

Такое решение Сергей Донской озвучил 27 июня 2017 года по итогам совещания, посвященного вопросам обеспечения экобезопасности на территориях особого внимания Росприроднадзора.

РМК там представляли президент компании Всеволод Левин и директор управления экологии, охраны труда и промышленной безопасности Наталия Гончар. Они рассказали о ходе рекультивации Коркинского разреза при реализации проекта Томинского ГОКа.

Среди основных преимуществ этого плана представители РМК отметили сокращение территории промышленной площадки будущего комбината за счет отказа от строительства хвостохранилища. Также они обратили внимание на снижение нагрузки на окружающую среду Южного Урала благодаря ликвидации опасного промышленного объекта, где происходят неконтролируемые эндогенные пожары, оползни и пыление, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.

Следует отметить, что предложение использовать закладочный материал на основе продуктов обогащения Томинского ГОКа для рекультивации Коркинского разреза высказали эксперты Уральского государственного горного университета по итогам независимого аудита проектной документации будущего комбината.

На сегодня Томинский ГОК выполнил основные научно-исследовательские работы, которые необходимы для реализации проекта. В частности, получено положительное заключение Санкт-Петербургского горного университета. Эксперты установили, что заполнение Коркинского разреза закладочным материалом будет способствовать подавлению очагов эндогенных пожаров, предотвращению пыления в разрезе и повышению устойчивости его бортов.

Эффективность проекта также подтверждена в заключении о геомеханическом состоянии прибортовых массивов разреза, сделанного специалистами Уральского филиала Всероссийского научно-исследовательского института (ОАО "ВНИМИ").

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Ветхие пленники "Медной горы"

Ветхие пленники "Медной горы"

"Квартал ювелиров" может исчезнуть.

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

И разделили 9 миллионов.

Интересы Ротенбергов довели Бабушкину и Власова до полпреда

Интересы Ротенбергов довели Бабушкину и Власова до полпреда

Асбест бурлит!

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×