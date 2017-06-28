Дав указание ускорить реализацию проекта.

Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской поручил Росприроднадзору ускорить реализацию проекта по рекультивации Коркинского угольного разреза. По его словам, необходимо взять продвижение проекта под особый контроль, регулярно информируя Минприроды о ходе его реализации.

Такое решение Сергей Донской озвучил 27 июня 2017 года по итогам совещания, посвященного вопросам обеспечения экобезопасности на территориях особого внимания Росприроднадзора.

РМК там представляли президент компании Всеволод Левин и директор управления экологии, охраны труда и промышленной безопасности Наталия Гончар. Они рассказали о ходе рекультивации Коркинского разреза при реализации проекта Томинского ГОКа.

Среди основных преимуществ этого плана представители РМК отметили сокращение территории промышленной площадки будущего комбината за счет отказа от строительства хвостохранилища. Также они обратили внимание на снижение нагрузки на окружающую среду Южного Урала благодаря ликвидации опасного промышленного объекта, где происходят неконтролируемые эндогенные пожары, оползни и пыление, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.

Следует отметить, что предложение использовать закладочный материал на основе продуктов обогащения Томинского ГОКа для рекультивации Коркинского разреза высказали эксперты Уральского государственного горного университета по итогам независимого аудита проектной документации будущего комбината.

На сегодня Томинский ГОК выполнил основные научно-исследовательские работы, которые необходимы для реализации проекта. В частности, получено положительное заключение Санкт-Петербургского горного университета. Эксперты установили, что заполнение Коркинского разреза закладочным материалом будет способствовать подавлению очагов эндогенных пожаров, предотвращению пыления в разрезе и повышению устойчивости его бортов.

Эффективность проекта также подтверждена в заключении о геомеханическом состоянии прибортовых массивов разреза, сделанного специалистами Уральского филиала Всероссийского научно-исследовательского института (ОАО "ВНИМИ").