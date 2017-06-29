"МРСК Урала" трясет долги с "Челябэнергосбыта"28 июня в 11:54
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В размере более 3 миллиардов рублей.
ПАО "Челябэнергосбыт" задолжало филиалу ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго" более 3 миллиардов рублей. Вопрос платежной дисциплины сбытовой компании поднимался 27 июня на заседании профильной межведомственной комиссии правительства Челябинской области.
По прогнозам специалистов "МРСК Урала", к началу осенне-зимнего периода сумма задолженности "Челябэнергосбыта" может вырасти до 5,6 миллиарда рублей. В рамках заседания представители "МРСК Урала" подняли вопрос о необходимости прокурорской проверки сбытовой компании на предмет неправомерного уклонения от оплаты денежных средств за услуги по передаче электроэнергии.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "МРСК Урала", недополучение заложенных в тариф денежных средств, необходимых для ремонтов и реконструкции электрических сетей, отрицательно сказывается не только на финансовых результатах региональной сетевой компании, но и на энергобезопасности Челябинской области в целом.
По фактам неоплаты инициированы судебные иски о взыскании задолженности с ПАО "Челябэнергосбыт" в рамках 67 судебных дел. Судебные разбирательства длятся в течение 6 лет. Накануне ОАО "МРСК Урала" подало заявление о банкротстве ПАО "Челябэнергосбыт" и намерено добиваться лишения сбытовой компании статуса гарантирующего поставщика. Его рассмотрение назначено на 15 августа 2017 года.
В "Челябэнергосбыте" дали официальный комментарий по этому поводу. "Полагаем, что будет назначено судебное заседание по проверке обоснованности данного заявления, основой которого являются рабочие судебные притязания двух хозяйствующих субъектов по вопросам разногласий 2011-12 годов. В июне текущего года после судебных споров, вызванных встречными требованиями, судом второй инстанции было определено платежное сальдо, которое, безусловно, будет оплачено", - отметили в компании.
"Что касается заявленных сумм задолженности, считаем их в большей части излишними и необоснованными и как подтверждение – многочисленные судебные решения, где заявленные финансовые требования со стороны наших партнеров снижены в разы", - добавили там.
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