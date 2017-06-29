Он успел совершить первый рейс.

"Уральские авиалинии" получили из Тайваня новый Airbus A321, оснащенный законцовками крыла типа шарклет высотой 2,4 метра. Они выполнены из композитных материалов, а по форме напоминают акульи плавники.

Уникальная конструкция позволяет улучшить аэродинамические характеристики самолета, увеличить дальность полета, сократить расход топлива. Это второй лайнер с таким механизмом крыла в парке авиакомпании.

Как сообщили "Уралинфорбюро" в пресс-службе перевозчика, первый полет самолет, рассчитанный на перевозку 215 пассажиров, совершил по популярному маршруту Екатеринбург – Москва.

Следует отметить, что программа обновления авиапарка стартовала в "Уральских авиалиниях" в 2006 году. Сейчас в парке авиакомпании насчитывается 43 Airbus.