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"Уральские авиалинии" получили второй самолет с акульими плавниками28 июня в 17:49

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Он успел совершить первый рейс.

"Уральские авиалинии" получили из Тайваня новый Airbus A321, оснащенный законцовками крыла типа шарклет высотой 2,4 метра. Они выполнены из композитных материалов, а по форме напоминают акульи плавники.

Уникальная конструкция позволяет улучшить аэродинамические характеристики самолета, увеличить дальность полета, сократить расход топлива. Это второй лайнер с таким механизмом крыла в парке авиакомпании.

Как сообщили "Уралинфорбюро" в пресс-службе перевозчика, первый полет самолет, рассчитанный на перевозку 215 пассажиров, совершил по популярному маршруту Екатеринбург – Москва.

Следует отметить, что программа обновления авиапарка стартовала в "Уральских авиалиниях" в 2006 году. Сейчас в парке авиакомпании насчитывается 43 Airbus.

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