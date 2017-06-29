Это выбор горожан.

На реконструкцию набережной Исети от Малышева до Куйбышева потратят 31,5 миллиона рублей. Часть средств город получил в качестве федеральной субсидии на реализацию муниципальной программы "Формирование современной городской среды города Екатеринбурга на 2017 год".

Решение принято 28 июня на заседании муниципальной общественной комиссии по развитию городской среды, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии. Ему предшествовал опрос, проведенный администрацией Екатеринбурга. Горожане выбирали из 4 объектов. За включение этой части набережной в муниципальную программу проголосовало 36,5% респондентов.

Реконструкция будет вестись по проекту, разработанному московским бюро "Стрелка". Он предусматривает строительство двух дополнительных пешеходных мостов: один встанет ближе к "Каменному мосту" на Малышева, другой планируется пропустить под мостом на Куйбышева. Перед зданием ГЦСИ обустроят амфитеатр для проведения массовых мероприятий, а рядом с резиденцией полпреда РФ в УрФО появится площадка для ярмарок и выставок.

Следует отметить, что программа "Формирование современной городской среды города Екатеринбурга на 2017 год" предусматривает не только работы по благоустройству городского пространства, но и реконструкцию и капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов. Общий объем финансирования программы из бюджетов всех уровней составит более 98 миллионов рублей.