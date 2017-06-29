Металл везли на продажу.

В Дегтярске 28 июня сотрудники полиции задержали фуру с почти 20 тоннами свинца, незаконно произведенного на местном литейно-механическом заводе (АО "ДЛМЗ").

У водителя изъяли документы купли-продажи металла на 2,7 миллиона рублей, рассказал "Уралинформбюро" депутат думы Дегтярска Даниэль Марголис. По его словам, 27 июня те же полицейские фиксировали очередной факт незаконной плавки на территории ДЛМЗ. Народный избранник утверждает, что именно этот свинец находился в задержанной фуре.

"Сейчас расследуется 2 уголовных дела: по загрязнению окружающей среды и по незаконной предпринимательской деятельности. Нам следователи сказали, чтобы доказать второе, надо сперва установить факт того, что конкретный товар был произведен именно здесь, продан и на этом что-то заработано. И вот сегодня с завода ушла очередная партия свинца, который плавили накануне. Мы поймали этот момент и вызвали полицию. Те остановили фуру и вызвали сотрудников ОБЭП, которые изъяли документы на отправку свинца в Ленинградскую область", - пояснил депутат.

Следует отметить, что согласно изъятым бумагам продавцом и грузоотправителем является ООО "Металлком". Сам ДЛМЗ товарооборота не имеет и за 2016 год заплатил в бюджет менее 200 тысяч рублей, а в 2014-2015 годах и вовсе платило налоги, исчислявшиеся десятками тысяч рублей, пояснил Марголис.

Ситуация вокруг ДЛМЗ напряжена более 2 лет. Экологам удалось отстоять все тезисы: лицензии на деятельность предприятие не имеет, класс опасности производства искусственно занижен (IV вместо II), строительство велось самовольно, без подачи соответствующего заявления. Более того, проект строительства завода не прошел обязательную экологическую экспертизу и общественные слушания. Тем временем анализ выбросов предприятия уже давно показал превышение предельной концентрации оксида углерода в 72 раза и, что особенно критично, превышение в 1-3 тысячи раз концентрации свинца в атмосфере. Несмотря на все это, предприятие продолжает свою работу.



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