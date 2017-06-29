Налоговики пощадят не установивших онлайн-кассы бизнесменовСегодня в 10:38
- Текст
Если они успели заказать аппараты.
Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин распорядился не наказывать предпринимателей, которые до 1 июля 2017 года не успели перейти на онлайн-кассы, но уже заказали аппараты.
Как пишет "Интерфакс", на данный момент бизнесмены приобрели порядка 850 тысяч онлайн-касс - это 75% от целевого показателя. Ежедневно аппараты передают налоговикам информацию о более чем 70 миллионах чеков.
Новые требования к контрольно-кассовой технике вступили в силу 15 июля 2016 года, но торговцам дали отсрочку для того, чтобы они успели поменять технику.
Установка касс, которые автоматически передают информацию в налоговую, позволит вывести бизнес из тени, передает "Уралинформбюро". Пользу от новшества ощутят и потребители - теперь не нужно будет хранить чеки для возврата-обмена товара, поскольку вся информация будет храниться на сервере налоговых органов и может быть истребована.
В Свердловской области процесс перехода на онлайн-кассы проходит "со скрипом". К середине апреля только 17-18% предприятий торговли обзавелись современными аппаратами.
Ранее по теме:
Лишь пятая часть свердловских магазинов перешла на онлайн-кассы
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:48
Маленьким вундеркиндам не грозят инфаркты и инсульты
В старости.Сегодня в 18:42
Трое свердловчан ответят за убийство 9-летней давности
И разбой.Сегодня в 18:36
Обвиняемый в гибели южноуральского срочника офицер получил 4 года
Условно.Сегодня в 18:26
Присяжные вынесли вердикт обвиняемым в убийстве Немцова
Виновны.Сегодня в 17:43
Ипотекой охватят миллион россиян
В рамках нового нацпроекта.Сегодня в 17:31
Гадалка похитила у югорчанки полмиллиона рублей
И золотые украшения.Сегодня в 17:23
Луна "окольцует" Землю
В далеком будущем.Сегодня в 17:23
"Уральские авиалинии" довезут екатеринбуржцев до Калининграда
Без пересадок.Сегодня в 17:15
МВД отказывается заводить "уголовку" по мелким преступлениям
Если нет подозреваемого.Сегодня в 17:04
Екатеринбургский завод защитили от высоток
Он останется "островком старины".Сегодня в 16:55
В Челябинске ищут отца и сына
По подозрению в ДТП со смертельным исходом.Сегодня в 16:51
В Челябинске разбился двухгодовалый ребенок
Упав с 9 этажа.Сегодня в 16:46
Полиция задержала почти 20 тонн свинца с незаконного завода в Дегтярске
Металл везли на продажу.Сегодня в 16:42
В Екатеринбурге вновь перекроют движение около Центрального стадиона
На два дня.Сегодня в 16:37
Сергей Степашин открыл в Алапаевске памятник Великой княгине
Елизавете Фёдоровне Романовой.
Главные новости
- Сегодня в 18:36Обвиняемый в гибели южноуральского срочника офицер получил 4 года
- Сегодня в 18:26Присяжные вынесли вердикт обвиняемым в убийстве Немцова
- Сегодня в 15:47В Нижнем Тагиле закрывается филиал университета путей сообщения
- Сегодня в 15:31Рабочие загнали "Уралвагонзавод" в патовую ситуацию
- Сегодня в 14:50Дело — труба: тюменский водопровод теряет 27% воды
Аналитика
Митинг без причины
Признак… грядущих выборов.
Ветхие пленники "Медной горы"
"Квартал ювелиров" может исчезнуть.
Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента
И разделили 9 миллионов.