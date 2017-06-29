Если они успели заказать аппараты.

Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин распорядился не наказывать предпринимателей, которые до 1 июля 2017 года не успели перейти на онлайн-кассы, но уже заказали аппараты.

Как пишет "Интерфакс", на данный момент бизнесмены приобрели порядка 850 тысяч онлайн-касс - это 75% от целевого показателя. Ежедневно аппараты передают налоговикам информацию о более чем 70 миллионах чеков.

Новые требования к контрольно-кассовой технике вступили в силу 15 июля 2016 года, но торговцам дали отсрочку для того, чтобы они успели поменять технику.

Установка касс, которые автоматически передают информацию в налоговую, позволит вывести бизнес из тени, передает "Уралинформбюро". Пользу от новшества ощутят и потребители - теперь не нужно будет хранить чеки для возврата-обмена товара, поскольку вся информация будет храниться на сервере налоговых органов и может быть истребована.

В Свердловской области процесс перехода на онлайн-кассы проходит "со скрипом". К середине апреля только 17-18% предприятий торговли обзавелись современными аппаратами.

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