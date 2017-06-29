РМК начала строить карьер на месторождении ЛучистоеСегодня в 12:23
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В Оренбургской области.
26 июня 2017 года ЗАО "ОРМЕТ" (входит в Группу "Русская медная компания") начало строительство карьера на месторождении Лучистое. Разведанные запасы медно-колчеданных руд участка, расположенного в Домбаровском районе Оренбургской области, оцениваются в 112 тысяч тонн. Осваивать его планируется открытым способом в течение двух лет. Глубина карьера на начальном этапе отработки составит 85 метров.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, уже заключены договоры на выполнение горных работ, получены все разрешительные документы, приобретено вспомогательное и основное техоборудование.
Следует отметить, что легкая бульдозерная техника будет снимать плодородный слой почвы на месте карьера. Грунт будут хранить на специальном складе до начала рекультивации объекта.
Во второй половине 2017 года на Лучистом планируется начало добычных работ производственной мощностью 55 тысяч тонн руды в год. Параллельно с открытыми горными работами будет идти доразведка глубоких горизонтов на глубину до 300 метров. Также будет осуществляться проходка опытно-промышленного карьера для отбора валовой технологической пробы по выделенным сортам руд для проведения заводских испытаний на обогатительной фабрике ЗАО "ОРМЕТ".
"На сегодняшний день общий объем запасов медной и медно-цинковой руды ЗАО "ОРМЕТ" превышает 5,6 миллиона тонн. Расширение собственной минерально-сырьевой базы является фундаментом стратегии развития Русской медной компании на ближайшую перспективу. И освоение месторождения медно-колчеданных руд Лучистое внесет весомый вклад в реализацию этой стратегии", - отметила генеральный директор ЗАО "ОРМЕТ" Наталья Бондаренко.
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