Авторынок Екатеринбурга нацелился на 20% ростСегодня в 13:16
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Горожане выбирают Lada.
За январь - май 2017 года в уральской столице было продано 15 108 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 18% выше аналогичного показателя прошлого года.
Только за май в городе был продан 3 271 автомобиль (+23%), сообщили "Уралинформбюро" в "Auto-Dealer-Екатеринбург".
Самой популярной маркой по-прежнему с большим отрывом остается Lada, продажи которой выросли более чем в 1,5 раза. На втором и третьем местах разместились Renault (+33%) и KIA (+61%). Также в пятерке лидеров - Hyundai (+46%) и Toyota (-8%).
"Рынку будет довольно сложно завершить полугодие ростом в 20%, для этого городские автодилеры должны продать в июне более 4 000 машин, чего пока в этом году не удавалось сделать", - отмечает директор "Auto-Dealer-Екатеринбург" Михаил Чаплыгин.
При этом продажи автомобилей в Екатеринбурге показывают более высокий рост, чем общероссийские (+5%). Доля столицы Урала в общем объеме продаж по стране по итогам января - мая составила 2,6% (год назад - 2,3%).
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