Для продвижения инноваций.

В Магнитогорске планируется создать филиал инновационного центра "Сколково". С такой инициативой выступил гендиректор ПАО "ММК" Павел Шиляев, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей комбината.

"Это важный аспект развития инноваций в моногороде, привлечения в эту сферу молодых специалистов", - отметил Павел Шиляев на расширенном совещании с представителями "Сколково", которое проводил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

По словам топ-менеджера ММК, многие проекты, с которыми комбинат познакомился в "Сколково", сейчас активно прорабатываются, от их внедрения есть эффект.

"Но это потребительский подход, а в настоящее время мы в целом переосмысливаем наше место как металлургов в инновационной деятельности", - заключил Павел Шиляев.

По данным министерства экономического развития Челябинской области, в рамках подписанного ранее соглашения со "Сколково" южноуральским предприятиям предложено 11 инновационных проектов резидентов фонда. 8 идеями заинтересовались такие крупные предприятия региона, как ММК, "Уральская кузница", ПО "Маяк". Борис Дубровский предложил на примере Магнитки посмотреть, как еще может работать партнерство предприятий со "Сколково".