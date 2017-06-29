Цена спасения —25 миллиардов рублей.

Тюменские сети теряют при транспортировке до 27,7% воды. Такие данные представила на днях в своем пресс-релизе липецкая компания "Свободный Сокол", специализирующаяся на производстве водопроводных труб. Руководство предприятия "Тюмень Водоканал" считает это информационной атакой, а представленные данные — не соответствующими действительности.

В беседе с "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы "Тюмень Водоканал" Иван Камельских предположил, что релиз "Свободного Сокола" — месть за то, что предприятие отказалось покупать липецкие трубы, поскольку "их невозможно было смонтировать". Рейтинг городов, "лидирующих" по потерям воды (туда, кроме Тюмени, входят также Калуга, Ростов-на-Дону и Астрахань), собеседник агентства назвал "липовым". От более расширенного комментария он уклонился.

Оппоненты "Тюмень Водоканала" оказались более словоохотливыми. Как сообщила пресс-секретарь "Свободного Сокола" Дарья Субоч, компания ни разу не получала жалоб на плохое качество труб из Тюмени, более того — за последние 5 лет ни одной поставки в их адрес из Липецка не было! По словам Субоч, установка липецких труб довольно элементарна, но, как и монтаж любого оборудования, имеет свои нюансы.

"Уралинформбюро" решило выяснить, как же на самом деле обстоят дела с водопроводными сетями Тюмени. Оказалось, что в октябре 2014 года специалисты тюменского Водоканала произвели замеры неучтенных расходов воды. Потери тогда составляли 30,67%. Коммунальщики обвинили в этом "самовольщиков": граждан и организации, потребляющие воду без заключения договоров с "Водоканалом". Кроме того, было выявлено 2 800 квартир с так называемым "нулевым" проживанием, в которых никто не прописан и не установлены приборы учета. "Большая часть этих квартир сдается в аренду, а значит фактически идет потребление воды". — сообщил в интервью одному из интернет-изданий Тюмени Иван Камельских.

Но, разумеется, на нелегальный забор воды все потери списать нельзя. В распоряжение "Уралинформбюро" попало постановление администрации Тюмени N295-пк от 20.09.2016 "Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Тюмень до 2040 года". Судя по этому документу, 72% трубопроводов системы водоснабжения Тюмени изношены, превысили нормативный срок эксплуатации и нуждаются в восстановлении. А на отдельных сетях степень износа составляет все 100%!

Большая часть водопроводных труб Тюмени сделаны из стали, причем без использования внутренних защитных покрытий. По мнению горадминистрации, это и является главной причиной потерь воды в сетях. Тогда же городские власти составили план модернизации сетей, согласно которому к 2025 году неучтенный расход воды должен сократиться до 25%, а к 2040 году — до 22%. В мае 2017 года представители тюменского бизнес-сообщества, мэрия и правительство региона посчитали, в какую сумму такая модернизация "влетит". В результате озвучили цифру - 25 миллиардов рублей.

Следует добавить, что Тюмень — еще не самое большое "решето", в котором носят воду. По данным "Свободного Сокола", водопотери в сетях Калуги составляют 33%, Ростова-на-Дону — 35%, а в Астрахани этот показатель зашкаливает за 38%.

В Екатеринбурге доля "неучтенных расходов" достигает 20%, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МУП "Водоканал". "В рамках инвест-программы продолжается замена сетей, идет процесс автоматизации узлов учета. Снижение потерь - процесс длительный, главное, чтобы оставался стабильным", — пояснили представители предприятия. Согласно планам мэрии Екатеринбурга, к 2025 году потери воды в трубах за счет модернизации сетей должны снизиться до 11,2%.