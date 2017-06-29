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Ипотекой охватят миллион россиянСегодня в 17:43

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В рамках нового нацпроекта.

Правительство России дало путевку в жизнь национальному проекту "Ипотека и арендное жилье". Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном правительственном портале government.ru.

Как сообщает пресс-служба Минстроя РФ, проект предусматривает комплексный подход в развитии инструментов ипотечного кредитования. Целью проекта является улучшение жилищных условий граждан России, обеспечение высоких темпов ввода жилья и увеличение объемов выдачи ипотечных кредитов. Разработчики проекта планируют к 2020 году довести объемы сдачи "ипотечного" жилья до 100 миллионов квадратных метров. Количество выданных кредитов к означенному сроку должно составить 1,2 миллиона.

В рамках проекта будет реализована программа по вовлечению федеральных земель, расположенных внутри городов с численностью населения более 250 тысяч человек, под жилищное строительство. Общая площадь превысит 13,5 тысячи гектаров. Также будут реализованы пилотные проекты по созданию арендного жилья и апартаментов в крупнейших городах России с использованием механизмов коллективных инвестиций.

Главным оператором проекта станет Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК). Партнерами агентства выступят Внешэкономбанк и Фонд национального благосостояния. Ипотечные кредиты, выданные через АИЖК, планируется также использовать на финансирование и рефинансирование программ развития рынка аренды недвижимости — в том числе с использованием механизма закрытых паевых инвестиционных фондов.

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