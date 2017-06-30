×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Предприятия MidUral Group впервые проведут плановые ремонты одновременноСегодня в 09:22

  • Текст

В сжатые сроки.

ПАО "Ключевский завод ферросплавов" и АО "Русский хром 1915" проведут техническое обслуживание и ремонт оборудования в период с 3 по 14 июля.

"Во-первых, это довольно сжатые сроки. Всего несколько лет назад мы останавливали оборудование каждый год на четыре недели. В текущем году планируем уложиться в 12 дней благодаря тщательной подготовке и оптимизации каждого этапа. Кроме того, мы впервые проводим ремонты одновременно на двух предприятиях. Это связано с тем, что компания за последние пять лет добилась почти полной интеграции своих площадок в одну производственную цепочку. Чтобы не нарушать график работы, принято оптимальное решение ― провести ремонтный период на предприятиях группы одновременно", ― отметил консультант по связям с общественностью MidUral Group Всеволод Орешкин.

По утвержденному плану работ на заводах пройдет ревизия всех печных и сушильных агрегатов, техническое обслуживание оборудования, текущие и плановые ремонты. Особое внимание специалисты уделят техобслуживанию пылегазоулавливающих трактов и фильтров, что позволит поддержать работу оборудования на экологически безопасном уровне.

Планируемый ремонт не отразится на поставках внутренним и зарубежным потребителям, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ОАО "УК "РосСпецСплав ― Группа МидЮрал". Обязательства по всем долгосрочным контрактам компания выполнит в полном объеме, продукция будет отгружена по согласованному заранее графику.

Всего за 5 месяцев 2017 года АО "Ключевский завод ферросплавов" реализовало 5,9 тысячи тонн ферросплавов и 17,4 тысячи тонн шлаковой продукции и извести; АО "Русский хром 1915" выпустило и отгрузило 23,2 тысячи тонн химической продукции.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Митинг без причины

Митинг без причины

Признак… грядущих выборов.

Ветхие пленники "Медной горы"

Ветхие пленники "Медной горы"

"Квартал ювелиров" может исчезнуть.

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

И разделили 9 миллионов.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×