Предприятия MidUral Group впервые проведут плановые ремонты одновременноСегодня в 09:22
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В сжатые сроки.
ПАО "Ключевский завод ферросплавов" и АО "Русский хром 1915" проведут техническое обслуживание и ремонт оборудования в период с 3 по 14 июля.
"Во-первых, это довольно сжатые сроки. Всего несколько лет назад мы останавливали оборудование каждый год на четыре недели. В текущем году планируем уложиться в 12 дней благодаря тщательной подготовке и оптимизации каждого этапа. Кроме того, мы впервые проводим ремонты одновременно на двух предприятиях. Это связано с тем, что компания за последние пять лет добилась почти полной интеграции своих площадок в одну производственную цепочку. Чтобы не нарушать график работы, принято оптимальное решение ― провести ремонтный период на предприятиях группы одновременно", ― отметил консультант по связям с общественностью MidUral Group Всеволод Орешкин.
По утвержденному плану работ на заводах пройдет ревизия всех печных и сушильных агрегатов, техническое обслуживание оборудования, текущие и плановые ремонты. Особое внимание специалисты уделят техобслуживанию пылегазоулавливающих трактов и фильтров, что позволит поддержать работу оборудования на экологически безопасном уровне.
Планируемый ремонт не отразится на поставках внутренним и зарубежным потребителям, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ОАО "УК "РосСпецСплав ― Группа МидЮрал". Обязательства по всем долгосрочным контрактам компания выполнит в полном объеме, продукция будет отгружена по согласованному заранее графику.
Всего за 5 месяцев 2017 года АО "Ключевский завод ферросплавов" реализовало 5,9 тысячи тонн ферросплавов и 17,4 тысячи тонн шлаковой продукции и извести; АО "Русский хром 1915" выпустило и отгрузило 23,2 тысячи тонн химической продукции.
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