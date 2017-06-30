В сжатые сроки.

ПАО "Ключевский завод ферросплавов" и АО "Русский хром 1915" проведут техническое обслуживание и ремонт оборудования в период с 3 по 14 июля.

"Во-первых, это довольно сжатые сроки. Всего несколько лет назад мы останавливали оборудование каждый год на четыре недели. В текущем году планируем уложиться в 12 дней благодаря тщательной подготовке и оптимизации каждого этапа. Кроме того, мы впервые проводим ремонты одновременно на двух предприятиях. Это связано с тем, что компания за последние пять лет добилась почти полной интеграции своих площадок в одну производственную цепочку. Чтобы не нарушать график работы, принято оптимальное решение ― провести ремонтный период на предприятиях группы одновременно", ― отметил консультант по связям с общественностью MidUral Group Всеволод Орешкин.

По утвержденному плану работ на заводах пройдет ревизия всех печных и сушильных агрегатов, техническое обслуживание оборудования, текущие и плановые ремонты. Особое внимание специалисты уделят техобслуживанию пылегазоулавливающих трактов и фильтров, что позволит поддержать работу оборудования на экологически безопасном уровне.

Планируемый ремонт не отразится на поставках внутренним и зарубежным потребителям, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ОАО "УК "РосСпецСплав ― Группа МидЮрал". Обязательства по всем долгосрочным контрактам компания выполнит в полном объеме, продукция будет отгружена по согласованному заранее графику.

Всего за 5 месяцев 2017 года АО "Ключевский завод ферросплавов" реализовало 5,9 тысячи тонн ферросплавов и 17,4 тысячи тонн шлаковой продукции и извести; АО "Русский хром 1915" выпустило и отгрузило 23,2 тысячи тонн химической продукции.