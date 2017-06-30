"Титановая долина" принесла Среднему Уралу лишь 2,4 миллиона рублейСегодня в 11:58
- Текст
- Комментарии (1)
За весь 2016 год.
Особая экономическая зона "Титановая долина" получит из свердловского бюджета 300 миллионов рублей. При этом налоговые поступления в 2016 году составили лишь 2,4 миллиона рублей, хотя планировалось, что казна Среднего Урала пополнится 230 миллионами. Об этом на последнем заседании областного Заксобрания сообщил депутат Евгений Зяблицев.
Деньги выделялись под явное неодобрение ряда народных избранников. Парламентарии называли ОЭЗ "черной дырой", которая лишь засасывает деньги, но ничего не дает взамен.
"Несколько лет назад в России начали открывать особые экономические зоны. У кого-то это получилось, у нас, к сожалению, нет. Пора бы уже признаться себе в этом. Местоположение выбрано неудачное. Иностранцы сразу жаловались на то, что от аэропорта добираться в "долину" сложно. Слишком общая концепция проекта - тоже большой минус. Все это подвело организаторов, а расплачиваться приходится бюджету", - заявил он.
В пресс-службе "Титановой долины" представленную в ЗакСо информацию опровергают. "По состоянию на 31 декабря 2016 года зафиксированы следующие фактические значения показателей за истекший год: количество привлеченных резидентов — 3 (100%), объем осуществленных инвестиций от резидентов — 1,048 миллиарда рублей (250%), объем налогов, уплаченных резидентами — 1 миллиона рублей (260%), количество рабочих мест — 19 (130%), количество объектов инфраструктуры, введенных в эксплуатацию — 14 (100%)", - сообщили "Уралинформбюро" в ОЭЗ.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
Так в чём же дело-рядом с Титановой Долиной находится аэропорт Салка-давным-давно уже пора открыть его для пассажиров-а так никакие инвесторы не появятся-кому охота трястись 180 км от Кольцовоответить
- Последние новости
-
Сегодня в 16:54
ТОП-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".Сегодня в 16:51
Житель Удмуртии сел на 8 лет за убийство екатеринбуржца
Из-за денег.Сегодня в 16:48
Работу Кольцово прервала гроза
Самолеты перенаправили в Челябинск.Сегодня в 16:43
С обвиняемых в обрушении дома в Перми требуют 44 миллиона
Стартовал суд.Сегодня в 16:40
С 1 июля россияне не смогут купить пива
В пластиковой таре.Сегодня в 16:37
Первая СМП в екатеринбургском Академическом появится к 2018 году
На пересечении Шаманова и Рябинина.Сегодня в 16:32
РМК откроет в Екатеринбурге вторую воркаут-площадку
Рядом с ККТ "Космос".Сегодня в 16:27
Медики Урала раскритиковали заявление Грефа о "смерти" российских вузов
Погибать не планируют.Сегодня в 16:16
В Екатеринбурге "футбольный" подрядчик попал под "уголовку"
Ему вменяют мошенничество.Сегодня в 15:52
Глава УСБ СКР притворялся в СИЗО психбольным
Чтобы не участвовать в следственных действиях.Сегодня в 15:24
Экс-глава Кунашакского района сел на 9 лет
И "попал" на 7-миллионный штраф.Сегодня в 15:20
В Сухом Логу студенты-сироты голодали по выходным
И ели сухпаек вместо супа.Сегодня в 14:53
Суд решает вопрос об аресте четырех сотрудников свердловского ГУ МВД
Обвиняемых в превышении полномочий.Сегодня в 14:39
Культурное наследие Челябинска уйдет с молотка
По новым правилам.Сегодня в 14:33
Пермский избирком "захлопнул дверь" перед кандидатами в губернаторы
Документы на выдвижение больше не принимаются.
Главные новости
- Сегодня в 16:27Медики Урала раскритиковали заявление Грефа о "смерти" российских вузов
- Сегодня в 16:16В Екатеринбурге "футбольный" подрядчик попал под "уголовку"
- Сегодня в 15:52Глава УСБ СКР притворялся в СИЗО психбольным
- Сегодня в 14:06Екатеринбургский храм увековечит спонсоров на кирпичах
- Сегодня в 13:42Глава ЦИК России поставила выдвижение Ройзмана под вопрос
Аналитика
Митинг без причины
Признак… грядущих выборов.
Ветхие пленники "Медной горы"
"Квартал ювелиров" может исчезнуть.
Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента
И разделили 9 миллионов.