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Грузоперевозки из Москвы в Екатеринбург "пересадят" на поездаСегодня в 12:54

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На регулярной основе.

Российские логисты обсуждают возможность запуска регулярных контейнерных поездов между Москвой и Екатеринбургом. Они уверены, что такой вид перевозок нужен и будет востребован, однако для старта необходимо решить несколько задач.

Сейчас большая часть грузов доставляется автотранспортом. Для того чтобы "пересадить" бизнесменов на поезда, логистам следует оформить постоянный грузопоток, сократить время доставки и определиться с местами прибытия. Если с терминалами в Екатеринбурге более-менее понятно (преимущество отдается южной части города), то по Москве есть вопросы. Ожидается, что в столице России произойдут большие перемены – все товарные терминалы вынесут за пределы города.

Специалисты отмечают, что на железную дорогу могут "пересесть" сборные грузы и часть "привозной" еды – йогурты, творог, пиво, газировка и майонез, передает "Уралинформбюро".

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