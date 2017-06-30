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"РН-Пурнефтегаз" установил рекорд по количеству операций гидроразрыва пластаСегодня в 12:40

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В мае.

В мае 2017 года в ООО "РН-Пурнефтегаз" зафиксирован производственный рекорд. В течение месяца было произведено 54 операции гидроразрыва пласта (ГРП). За январь-май было проведено 155 операций ГРП.

В целом ежемесячное количество операций выросло с 15 до 22 по сравнению с прошлым годом. Это связано с переходом на строительство горизонтально-направленных скважин и широким применением многостадийного ГРП.

Данная технология уже отработана на месторождениях "РН-Пурнефтегаза". Заключается она в том, что в горизонтальном стволе производится несколько операций гидроразрывов пласта (стадий). Это позволяет повысить приток нефти из скважины при снижении удельных затрат более чем вдвое, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

ООО "РН-Пурнефтегаз" является дочерним обществом ПАО "НК "Роснефть". Предприятие добывает нефть, газ и газовый конденсат на Ямале. Программа бурения предусматривает строительство более 100 новых скважин в год. При освоении почти трети применяют многостадийный гидроразрыв пласта.

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