По цвету, размерам и материалам.

Нестационарные объекты на территории Екатеринбурга должны иметь одинаковый вид. Такое решение,проведя открытый конкурс по разработке единой концепции внешнего вида уличных киосков и торговых павильонов, приняла администрация Екатеринбурга. Победителем конкурса стала архитектурная мастерская "Эстаер".

"Уралинформбюро" выяснило, как эти объекты теперь будут выглядеть. Согласно замыслу разработчиков, они будут выполнены в единой серо-зеленой гамме. Размер киосков составит 3х3 метра, помещения постов охраны будут еще меньше: 2х2 метра. Остановочные комплексы, совмещенные с павильонами, будут выкрашены в те же цвета. Кроме того, зеленые элементы будут выполнены из светоотражающих материалов — чтобы быть заметными в темное время суток.



Так будет выглядеть киоск, совмещенный с остановочным комплексом. Фото: екатеринбург.рф.

Отдельно прописываются в концепции и материалы, из которых эти объекты должны изготавливаться: это композитные панели типа "Architecks", дерево, алюминий, самоклеющаяся виниловая пленка, прозрачные стеклопакеты и зеркальное стекло. На колоннах остановочных навесов будут установлены справочные терминалы, информирующие в режиме онлайн о движении маршрутов городского транспорта.