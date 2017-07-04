И ограничения по площади торговых центров.

Минстрой Свердловской области утвердил правила землепользования и застройки Екатеринбурга. В окончательной редакции из документа исключено понятие "зоны комплексного и устойчивого развития территорий" и уменьшаются отступы между строящимся объектом и границей земельного участка, сообщает "Уралинформбюро".

Проект правил землепользования и застройки Екатеринбурга был опубликован в конце апреля. В первой половине июня стартовали публичные слушания на 19 территориях города, которые шли 2 недели. В ходе этих слушаний горожане и компании-застройщики высказали в адрес разработчиков более 200 замечаний.

В основном они касаются зонирования города на земли жилого, промышленного и общественного назначения, которое, по мнению большинства участников обсуждений, уже устарело. Так, на ряде участков, обозначенных на карте как промзоны, сегодня идет жилищное и деловое строительство.

Впрочем, окончательная редакция правил если и отличается от первоначальных наработок, то очень несущественно. Например, уточнено понятие "элемента планировочной структуры": в него добавлены территории общего пользования (за исключением улично-дорожной сети), территории садоводческих товариществ и дачных объединений и территории, занятые либо предназначенные для размещения линейных объектов.

Также внесены изменения в виды разрешенного использования планировочных зон. В зоне Ц-1 (общественно-деловая зона городского центра) из пункта "вспомогательные виды разрешенного использования" исключены парковки, а из условно разрешенных — объекты гаражного назначения. Отменены и ограничения на минимальную и максимальную площадь объектов торговли, расположенных в этой зоне. Ранее они составляли от 5000 до 10 000 квадратных метров.

Поправки касаются и других зон. Так, в зоне Ц-4 (обслуживания рекреационных территорий) в основные виды использования попало обслуживание автотранспорта. В зоне малоэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-4.1) вспомогательные виды разрешенного использования теперь значатся как "не подлежащие установлению". Ранее в этом пункте были прописаны гаражи и парковки.

Изменились также предельные параметры разрешенного строительства: если раньше наружная грань объекта должна была отстоять не менее чем на 5 метров от передней границы земельного участка, а боковые и задние грани строения — не менее чем на 6 метров, то теперь эти показатели сократились соответственно до 0 метров и 3 метров. В зонах многоквартирной жилой застройки (Ж-4 и Ж-5) теперь разрешено застраивать не 50%, а 60% земельного участка. Кроме того, отменены ограничения по этажности в зоне Ж-5: если раньше здесь разрешалось строить жилые дома не выше 26 этажей, то теперь — не выше 100 метров (33 этажа).

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