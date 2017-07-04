×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В России зафиксирован рекордный отток иностранного капитала03 июля в 14:07

  • Текст

Более 1,6 миллиарда долларов.

Иностранные инвесторы сокращают вложения в активы России. За четыре месяца, начиная с конца февраля 2017 года, отток капитала превысил 1,6 миллиардов долларов. Это рекордная отметка за последние три с половиной года, сообщает газета "Коммерсант".

По данным EPFR (организация, которая отслеживает притоки/оттоки средств в инвестиционные фонды – прим. ред.), отток иностранного капитала из России происходит на фоне его притока в активы других развивающихся стран. При этом лидерами по привлечению средств среди стран БРИК стали Индия и Бразилия. За 4 месяца в их фонды инвестировано 2,6 миллиарда и 1 миллиард долларов соответственно. А вот китайский рынок акций наряду с российским оказался в числе аутсайдеров – из него выведено 4 миллиарда долларов (однако и размер этого рынка существенно больше).

Негативное восприятие России инвесторами обусловлено, в первую очередь, не оправдавшимися ожиданиями от сближения Москвы и Вашингтона. На прошлой неделе Совет ЕС продлил санкции против РФ, а Сенат США подготовил законопроект о расширении антироссийских санкций, передает "Уралинформбюро".

Привлекательность рублевых активов снижает и обострение конфликта между "Роснефтью" и АФК "Система". Кроме того, пессимистичности иностранным инвесторам добавляет низкая эффективность соглашения ОПЕК+. Глобальные запасы нефти сокращаются гораздо медленнее, чем ожидалось, что, в свою очередь, сказывается в падении цены на "черное золото".

В подобных условиях эксперты и участники рынка не исключают дальнейшего оттока иностранного капитала, но уже в меньших объемах.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Митинг без причины

Митинг без причины

Признак… грядущих выборов.

Ветхие пленники "Медной горы"

Ветхие пленники "Медной горы"

"Квартал ювелиров" может исчезнуть.

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

И разделили 9 миллионов.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×