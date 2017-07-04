В России зафиксирован рекордный отток иностранного капитала03 июля в 14:07
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Более 1,6 миллиарда долларов.
Иностранные инвесторы сокращают вложения в активы России. За четыре месяца, начиная с конца февраля 2017 года, отток капитала превысил 1,6 миллиардов долларов. Это рекордная отметка за последние три с половиной года, сообщает газета "Коммерсант".
По данным EPFR (организация, которая отслеживает притоки/оттоки средств в инвестиционные фонды – прим. ред.), отток иностранного капитала из России происходит на фоне его притока в активы других развивающихся стран. При этом лидерами по привлечению средств среди стран БРИК стали Индия и Бразилия. За 4 месяца в их фонды инвестировано 2,6 миллиарда и 1 миллиард долларов соответственно. А вот китайский рынок акций наряду с российским оказался в числе аутсайдеров – из него выведено 4 миллиарда долларов (однако и размер этого рынка существенно больше).
Негативное восприятие России инвесторами обусловлено, в первую очередь, не оправдавшимися ожиданиями от сближения Москвы и Вашингтона. На прошлой неделе Совет ЕС продлил санкции против РФ, а Сенат США подготовил законопроект о расширении антироссийских санкций, передает "Уралинформбюро".
Привлекательность рублевых активов снижает и обострение конфликта между "Роснефтью" и АФК "Система". Кроме того, пессимистичности иностранным инвесторам добавляет низкая эффективность соглашения ОПЕК+. Глобальные запасы нефти сокращаются гораздо медленнее, чем ожидалось, что, в свою очередь, сказывается в падении цены на "черное золото".
В подобных условиях эксперты и участники рынка не исключают дальнейшего оттока иностранного капитала, но уже в меньших объемах.
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