За махинации на торгах.

УФАС по Свердловской области завершило расследование в отношении пяти компаний, выполнявших на дорогах Среднего Урала муниципальные и региональные контракты. Как сообщил "Уралинформбюро" руководитель управления Дмитрий Шалабодов, АО "Мелиострой", ООО "СУ5групп", ООО СК "Вектор", ООО "Стройспецмонтаж-2000", ООО "Рокада" признаны виновными в нарушении п.2 ч.1 ст.11 закона "О защите конкуренции" – фирмы объединились в картели, целью которых было неснижение цен на контракты в ходе соответствующих аукционов.

Конкретные суммы штрафа для виновных в ведомстве пока не сообщают – они станут известны после опубликования текста решения УФАС на сайте управления. По данным источников "Уралинформбюро", речь может идти о 500 миллионах рублей.

На след недобросовестных подрядчиков в 2016 году вышли чекисты. По обращению свердловского УФСБ была организована проверка по нескольким аукционам. На первом же заседании комиссии УФАС, состоявшемся 26 декабря, выяснились подробности незаконных действий дорожников.

Например, при розыгрыше контракта на строительство 14-километровой дороги Аять – Таватуй из 10 заявившихся на него претендентов до торгов были допущены лишь три участника: "Мелиострой", "СУ5групп" и "Вектор". Последние две фирмы вели себя пассивно, в итоге контракт за 191 миллион рублей достался "Мелиострою". При этом "СУ5групп" и "Вектор" даже не предоставляли полного пакета документов и так или иначе не получили бы контракт. Кроме того, с IP-адреса "Мелиостроя" заявку в Департамент госзакупок Свердловской области подала не только эта компания, но и "Вектор".

В другом эпизоде, рассмотренном антимонопольщиками, фигурируют родственные связи: на разметку дорожного полотна претендовали ООО "Спецстроймонтаж-2000" и ООО "СУ5групп", возглавляемые близкими родственниками. Одним из руководителей ССМ-2000 является Игорь Владимирович Соколинский, а директором "СУ5групп" - его сын Вадим Игоревич.

Как только эти и другие сведения были опубликованы "Уралинформбюро", представители дорожных компаний начали всячески препятствовать присутствию корреспондентов агентства на заседании комиссии УФАС. Юристы ссылались на понятия "коммерческая тайна" и "личные данные", к которым отнесли расчетные счета, адреса электронной почты, данные о родственных связях учредителей коммерческих структур, а также IP-адреса, с которых направлялись заявки для участия в торгах. На этом основании заседания комиссии в 2017 году были закрыты для прессы.

"Уралинформбюро" продолжит следить за ситуацией.



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