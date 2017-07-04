Суммой в полмиллиарда тенге.

ТОО "Актюбинская медная компания" (входит в Группу "Русская медная компания") подписало Меморандум о сотрудничестве с Актюбинской областью. Согласно документу, казахстанский дивизион РМК в 2017-2018 годах направит 500 миллионов тенге на социальную инфраструктуру региона. Сумма, в частности, пойдет на финансирование проекта "Реабилитационный центр в городе Актобе".

Ежегодные отчисления АМК в региональный бюджет превышают 340 миллионов тенге - это более 1 миллиона долларов США, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.

Следует отметить, что Русская медная компания работает в Актюбинской области с 2004 года. За почти 13 лет она реализовала в регионе целый комплекс мероприятий по благоустройству, развитию жилищной, коммунальной и социальной инфраструктуры.

"И в России, и в Казахстане Русская медная компания реализует масштабную и эффективную социальную политику, направленную на развитие территорий присутствия предприятий РМК и улучшение качества жизни населения. И "Актюбинская медная компания" не является исключением: мы активно участвуем в развитии региона. Финансирование строительства реабилитационного центра является значимым проектом для нас, и мы приложим все усилия к его скорейшей реализации", - отметила гендиректор ТОО "Актюбинская медная компания" Наталья Бондаренко.