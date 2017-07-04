Свердловский бизнес вкладывается в спорт03 июля в 17:15
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И строительство.
Свердловская область остается в десятке российских регионов-лидеров по вложениям в основной капитал. Так, за январь - март 2017 года общий объем инвестиций составил 54,8 миллиарда рублей, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Среднего Урала.
По данным регионального министерства инвестиций и развития, самые активные процессы отмечены в сфере строительства, где доля инвестиций выросла в 4,3 раза, в полиграфии (в 3,7 раза), в сфере культуры и спорта (в 3,4 раза), а также в производстве электрооборудования (в 3 раза) и пищевых продуктов (в 2 раза).
В целом, согласно госпрограмме "Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года", доля объема инвестиций в основной капитал в ВРП к концу 2017 года должна составить 22,5%, а в последующие годы прирасти до 23%, отметил глава регионального Мининвеста Дмитрий Нисковских.
Обеспечить этот рост призван план привлечения инвестиций. В первую очередь надежда возлагается на проекты, которые осуществляются при поддержке фондов содействия инновациям и развития промышленности. Во-вторых, на сегодня действуют механизмы поддержки проектов с участием иностранных инвесторов, реализуемых российскими компаниями.
Немалую роль играют инвестпроекты, включенные в перечень стратегических для социально-экономического развития региона и находящиеся на особом контроле главы Свердловской области Евгения Куйвашева.
Среди других направлений работы - участие в федеральных инвестпрограммах, создание инфраструктуры для новых производств, в том числе развитие индустриальных парков, содействие в реализации инвестпроектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства.
Для улучшении инвестиционного климата разработаны соответствующие "дорожные карты, одобренные главой региона одобрены. По поручению Евгения Куйвашева ежеквартально проводится "сверка" коэффициента полезного участия как глав муниципалитетов, так и членов правительства, ответственных за все показатели, влияющие на инвестиционное самочувствие предпринимателей. Это уже позволило Среднему Уралу закрепиться в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в группе регионов с комфортными условиями для бизнеса.
"Мы должны в ближайшие пять лет добиться существенного притока инвестиций, обеспечивающего необходимые темпы модернизации промышленного комплекса региона. Необходимо создать оптимальные условия для инвесторов, дать зеленый свет всем перспективным для региона проектам. У нас не должно быть территорий, не интересных для инвестирования. У нас не должно быть отраслей, испытывающих инвестиционный голод. В рамках программы "Пятилетка развития" мы должны учесть инвестиционные особенности всех отраслей, всех территорий Свердловской области", - задает вектор развития врио губернатора Е.Куйвашев.
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