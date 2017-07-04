Екатеринбургский сквер "подарили" РЖДСегодня в 12:40
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В обмен на его благоустройство.
Власти Свердловской области без торгов передали в аренду РЖД сквер в районе улиц Челюскинцев и Печерской. Соответствующее распоряжение врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев подписал 30 июня.
Согласно информации, размещенной на инвестиционном портале Свердловской области, железнодорожники планируют рекультивировать этот участок, заменить старые деревья на многолетние липы, березу и клены. В парке поставят скамейки, оборудуют детскими зонами и уличными тренажерами, а пешеходные дорожки замостят декоративной плиткой. Также здесь планируется установить памятник-барельеф "Российские железные дороги в истории России".
Стоимость благоустройства уже подсчитана: 36 миллионов рублей, которые РЖД заплатит из своего кармана. Выяснить у представителей МУГИСО, на каком основании область сделала такой щедрый подарок без торгов, не получилось. Однако депутат областного Закосбрания Валентин Лаппо, долгие годы руководивший администрацией Железнодорожного района, предположил, что здесь может иметь место вариант частно-государственного партнерства.
"Вопрос рассматривался еще в прошлом году, — сообщил Лаппо в беседе с "Уралинформбюро". — Парк при этом остается в общем пользовании горожан и сохраняет свое назначение как место отдыха". Собеседник агентства напомнил, что модель частно-государственного партнерства нередко используется при реализации социально значимых проектов. "Мне трудно здесь что-то комментировать, но, скорее всего, часть расходов по содержанию парка РЖД возьмет на себя", — считает он.
Коллега Лаппо по областному парламенту, депутат Вячеслав Вегнер, настроен куда более скептически. "Недавно Заксобрание приняло закон, разрешающий МУГИСО отчуждать земельные участки без торгов на основании решения губернатора Свердловской области, но исключительно для ремонта и строительства дорог и коммуникаций. Возможно, ранее было принято некое решение о передаче государством части своих активов по этому участку в частно-государственное партнерство. В остальных случаях, насколько я помню, так делать нельзя", - заметил народный избранник.
Стоит отметить, что Земельный Кодекс РФ разрешает предоставлять землю в аренду без торгов в 35 разных случаях. Например, по распоряжению президента России, правительства РФ и высшего должностного лица субъекта РФ в случаях, если речь идет о комплексном развитии территории, объектах социально-культурного назначения либо реализации масштабных инвестиционных проектов. Отдельный пункт статьи 39.6 ЗК РФ касается участков, выделяемых для РЖД в целях размещения объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования. Частно-государственое партнерство также предусмотрено Кодексом как одно из условий для аренды в обход торгов и аукционов.
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